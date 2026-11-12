Уиткофф: новый раунд трехсторонних переговоров согласовали на встрече с Путиным

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Беседа российского лидера и представителей США продолжалась около двух с половиной часов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе после встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны договорились провести новый раунд трехсторонних переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Думаю, прогресс был достигнут… Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече», — заявил Уиткофф

Встреча Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером длилась около 2,5 часов.

«(Переговоры. — Прим. ред.), я думаю, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий», — отметил Кушнер.

Одной из главных тем переговоров стали гуманитарные вопросы. Путин сообщил о прогрессе в этой сфере и предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру инициативы в Алешках.

Россия готова обеспечить безопасность такой миссии. При этом, по словам Путина, разминирование территории может занять около пяти дней.

Также участники встречи обсудили гарантии безопасности и возможное присутствие иностранных военных на Украине. Путин подчеркнул, что Россия выступает против размещения иностранных войск на украинской территории.

Уиткофф назвал предстоящий обмен военнопленными между Россией и Украиной еще одним признаком продвижения к урегулированию конфликта.

Он также сообщил, что представители европейских стран получали информацию о предыдущих обсуждениях, но сами в переговорах не участвовали.

После встречи Уиткофф и Кушнер покинули Москву. Их самолет вылетел из аэропорта Внуково. Далее представители США отправятся в Дублин, где планируют встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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