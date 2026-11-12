Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

Фото, видео: Reuters/Marina Lystseva; 5-tv.ru

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Встреча российского президента с американским представителями длилась почти 2,5 часа.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По данным сервиса Flightradar24, самолет американской делегации вылетел из Внуково в 18:14 мск и взял курс на северо-запад.

Переговоры в Кремле продолжались около двух с половиной часов. Со стороны России во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября после двухдневных трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. В аэропорту их встретил Дмитриев.

Перед визитом в Кремль Кушнер заявлял, что намерен обсудить с Путиным предложения по украинскому урегулированию, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими партнерами. Одной из центральных тем переговоров в Абу-Даби стала будущая система гарантий безопасности, а территориальный вопрос американская сторона называла одним из самых сложных.

По итогам встречи в ОАЭ стороны также договорились продолжить работу над масштабным обменом военнопленными. Мединский говорил, что по ряду вопросов Москве и Киеву удалось приблизить позиции, однако разногласия сохраняются.

Американские представители до поездки в Москву также допускали расширение переговорного формата с подключением европейских стран. Российская сторона ранее подчеркивала, что европейские представители непосредственно в трехсторонних переговорах в Абу-Даби не участвовали.

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