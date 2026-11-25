🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 25 ноября. Звезды советуют знакам зодиака не бояться неожиданных решений и смелых поступков. Главное — вовремя распознать возможности, которые дарит Вселенная.
♈️ Овны
Овнам придется проявить выдержку в непростом разговоре. Не позволяйте чужим эмоциям повлиять на ваши решения.
Космический совет: сохраняйте самообладание.
♉️ Тельцы
Тельцов ждет приятная неожиданность, связанная с деньгами. Не спешите тратить полученное, ведь скоро появится более важная цель.
Космический совет: думайте о будущем.
♊️ Близнецы
Близнецам стоит обратить внимание на человека, который давно ищет вашего расположения. Возможно, вы упускаете шанс на крепкую дружбу.
Космический совет: откройтесь общению.
♋️ Раки
Ракам предстоит разобраться с накопившимися домашними делами. Не пытайтесь сделать все сразу, иначе к вечеру силы закончатся.
Космический совет: распределяйте нагрузку.
♌️ Львы
Львам выпадет возможность оказаться в центре интересных событий. Не отказывайтесь от приглашения, даже если придется изменить привычные планы.
Космический совет: соглашайтесь на приключения.
♍️ Девы
Девам стоит внимательнее прислушаться к собственным ощущениям. Если какое-то предложение вызывает сомнения, не торопитесь давать ответ.
Космический совет: доверяйте предчувствиям.
♎️ Весы
Весам предстоит сделать выбор между личными желаниями и чужими ожиданиями. Не жертвуйте своим счастьем ради одобрения окружающих.
Космический совет: выбирайте себя.
♏️ Скорпионы
Скорпионам удастся узнать важную информацию, которая изменит отношение к давней ситуации. Не спешите делиться открытием с окружающими.
Космический совет: соблюдайте осторожность.
♐️ Стрельцы
Стрельцам стоит уделить внимание незавершенным планам. Одно небольшое усилие поможет сдвинуть с места дело, которое давно откладывали.
Космический совет: доводите начатое до конца.
♑️ Козероги
Козерогам предстоит получить неожиданную поддержку от знакомого человека. Не отказывайтесь от помощи из желания справиться со всем самостоятельно.
Космический совет: принимайте участие других.
♒️ Водолеи
Водолеям захочется изменить привычный круг общения. Не бойтесь знакомиться с людьми, чьи взгляды отличаются от ваших.
Космический совет: расширяйте кругозор.
♓️ Рыбы
Рыбам стоит вспомнить о давно данном обещании. Его выполнение поможет укрепить доверие и порадовать близкого человека.
Космический совет: выполняйте обещанное.
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