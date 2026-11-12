На что надеется? Зеленский требует полноценного участия европейцев в переговорах по Украине

Фото, видео: Virginia Mayo/AP/TASS; 5-tv.ru

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При этом сами представители ЕС никак не могут выбрать, кто же будет их представителем в диалоге с Россией.

Тем временем новую поддержку Украины обсуждают сегодня в ирландском Дублине. Там стартовал саммит Европейского политического сообщества. К этой встрече с участием главы киевского режима Владимира Зеленского должны вскоре присоединиться американские спецпосланники. Зеленский требует полноценного участия европейцев в переговорах.

Вот только в Брюсселе до сих пор даже не определились, кто будет представлять весь Евросоюз. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

Европа собирает себя сама — за столом в Дублине, но фактически продолжая переговоры в Абу-Даби, хотя бы так со своим участием. Приглашен Зеленский, за его спиной глава украинской переговорной команды Умеров. То не собирались вести никаких диалогов с Москвой, то вот опять хотят. В Брюсселе уже подготовили даже документ с требованиями к России. Что само по себе указывает, с какой именно стороны они намереваются сидеть.

«Мы подготовили документ и должны потребовать от России тех уступок, которых мы хотим видеть», — сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Киев требует полноценного европейского участия и призывает наконец определиться, кто будет представлять Европу.

Но смогут ли они для начала договориться о единой кандидатуре? Германия настаивает на сохранении формата ведущих государств ЕС.

«Мы и так частично выполняем эту задачу совместно — Германией, Великобританией, Францией, Италией и Польшей. Я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оно и осталось», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Эстонский премьер предлагает председателя Евросовета Кошту и главу дипломатии Каллас. Ирландский не исключает сразу нескольких представителей.

«Я не думаю, что это обязательно должен быть один человек. Но за этим столом переговоров должно быть четкое и согласованное лидерство со стороны Европейского союза», — сказал премьер-министр Ирландии Мишель Мартин.

Президент Финляндии Александр Стубб допускает новый технический раунд с европейцами уже через одну-две недели.

«Я считаю, что существует реальная вероятность того, что европейцы сядут за стол переговоров. И я считаю, что это само по себе будет прогрессом», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

Только их фирменная переговорная дипломатия снова сводится к давлению и дальнейшему накачиванию Украины деньгами и оружием.

«Мы готовим 22-й пакет санкций. Кроме того, Еврокомиссия разрабатывает предложение о том, как покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но и тут приходится делать серьезные оговорки: а кто именно оплатит дальнейшие потребности Украины?

И всё это на фоне продолжающихся разногласий относительно будущего семилетнего бюджета ЕС. Берлин настаивает, чтобы все 27 стран увязывали его с теми же вопросами безопасности. В противном случае Германия допускает блокировку. Возражают также Чехия, Венгрия и Болгария. Словацкий премьер Фицо назвал такой бюджетный ультиматум шантажом, напомнив о своем праве вето: слишком многие не хотели бы брать на себя новые обязательства в ущерб собственным бюджетным и национальным приоритетам.

Так не потому ли европейцы настойчиво добиваются переговоров, пытаясь остановить в значительной степени собственную войну?

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