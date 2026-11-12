Уиткофф заявил о положительной атмосфере на переговорах в Абу-Даби

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам спецпосланника президента США, представители Москвы и Киева активно взаимодействовали друг с другом во время встречи.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рад возобновлению работы в трехстороннем формате по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Для нас сегодняшняя встреча очень важна. Я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работу в трехстороннем формате», — отметил Уиткофф.

Он также передал слова главы Белого дома Дональда Трампа, который выступает за скорейшее завершение конфликта и поддерживает усилия по его урегулированию. По словам Уиткоффа, апредставители США делают все необходимое для достижения этой цели.

Спецпосланник положительно оценил и недавние переговоры в ОАЭ. Он отметил, что встреча прошла в благоприятной атмосфере, а представители России и Украины активно взаимодействовали друг с другом.

«Что касается встреч в ОАЭ, мы считаем и оцениваем, что они прошли в очень положительной атмосфере. Представители обеих сторон, России и Украины, активно работали друг с другом», — отметил Уиткофф.

Переговоры Владимира Путина с американской делегацией проходят в Кремле. Стороны обсуждают вопросы, которые ранее поднимались на трехсторонних встречах в Абу-Даби.

Переговоры в ОАЭ состоялись 10 и 11 ноября. Участники обсудили вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные пути урегулирования конфликта.

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