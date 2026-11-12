Путин назвал единственную линию разграничения с Украиной

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Президент России затронул территориальный вопрос на фоне переговоров с представителями президента США в Кремле.

Россия знает, что украинская сторона поднимает тему «серых зон», однако для Москвы существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

По словам российского лидера, иных вариантов определения линии разграничения российская сторона не рассматривает.

Переговоры начались в Кремле. Американские представители прибыли в Москву после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, проходивших 10 и 11 ноября.

Одной из главных тем переговоров в ОАЭ стал территориальный вопрос. Ранее Кушнер называл его самым сложным препятствием для достижения договоренностей. Сторона США также намерена представить Путину предложения, подготовленные при координации с Киевом и европейскими партнерами.

По итогам встреч в Абу-Даби стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными. Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что Москва не рассматривает возможность территориального обмена с Киевом.

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