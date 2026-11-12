Путин через Уиткоффа и Кушнера поблагодарил Трампа за помощь в переговорах

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

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Путин проводит встречу со спецпосланниками президента США в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин попросил спецпосланников президента США Уиткоффа и Кушнера передать благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины. Об этом сообщили журналисты из зала переговоров.

«Хочу вас поблагодарить прежде всего и передать слова благодарности президенту Трампу за организацию наших контактов с украинской стороной», — сказал Путин.

Путин также отметил, что как минимум на одном треке трехсторонних переговоров есть положительный результат, а именно на гуманитарном направлении. Речь об обмене пленных с обеих сторон — как раз сейчас намечается еще один крупный шаг по этому направлению.

Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главной темой встречи стали вопросы, которые ранее были на повестке трехсторонних встреч в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас решается будущее украинского конфликта и киевского режима.

После переговоров в российской столице Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин. Там представители США намерены встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы подробнее обсудить прозвучавшие предложения и итоги встречи в Москве.

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