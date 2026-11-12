После встречи с американцами Путина ждут еще два важных мероприятия
Путин может провести заседание Совбеза после встречи с представителями США
Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев
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Насыщенный график главы государства не помешает ему уделить переговорам столько времени, сколько потребуется.
После встречи с представителями США президент России Владимир Путин планирует принять участие еще в двух важных мероприятиях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, в графике российского лидера на сегодня значатся заседание президентского совета по физической культуре и спорту, а также оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
«У президента сегодня запланирован президентский совет по физкультуре и спорту. И также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков.
При этом другие рабочие встречи не повлияют на продолжительность переговоров с делегацией из США. Песков подчеркнул, что президент не ограничивает время общения, если этого требуют интересы дела.
Тем временем в Кремль прибыл кортеж со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители приехали в Москву, чтобы обсудить с Путиным вопросы, которые ранее поднимались на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
Переговоры проходили 10 и 11 ноября. Участники обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта.
После визита в Россию американские представители намерены отправиться в Дублин. Там у них запланирована встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы подробнее обсудить отдельные предложения.
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