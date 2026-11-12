Хочет снисхождения: новый поворот в деле Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Первый кассационный суд зарегистрировал жалобу Анжелы Цырульниковой. Ранее ей увеличили срок заключения на три месяца.

Курьер мошенников Анжела Цырульникова, осужденная по делу народной артистки РФ Ларисы Долиной, пытается смягчить себе приговор. Первый кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал соответствующую жалобу. Об этом сообщили 5-tv.ru в инстанции.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд признал Цырульникову виновной и приговорил ее к семи годам колонии, а также к штрафу в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, именно она забрала деньги из рук обманутой Долиной.

Еще трое фигурантов дела — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — получили от четырех до семи лет лишения свободы. Каждый из них также был оштрафован на 900 тысяч рублей.

Позже наказание для Цырульниковой ужесточили: срок заключения в колонии общего режима увеличили еще на три месяца. Теперь осужденная пытается оспорить приговор.

Квартирная афера десятилетия: история злополучного жилья Долиной

Летом 2024 года Долина продала квартиру предпринимательнице и матери-одиночке Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже она заявила, что якобы стала жертвой телефонных мошенников. По данным следствия, злоумышленники несколько месяцев обрабатывали артистку, убеждая ее, что ее сбережения и недвижимость находятся под угрозой. Они представлялись сотрудниками различных правоохранительных и государственных ведомств, рекомендовали Долиной перечислить деньги на так называемые «безопасные счета».

После продажи квартиры Долина обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной. Первоначально судьи встали на сторону певицы, однако Лурье не согласилась с таким решением и продолжала добиваться справедливости.

В декабре 2025 года Верховный суд России признал право собственности на квартиру за предпринимательницей, а в январе 2026 года Долина съехала оттуда, передав заветный ключик Лурье. История получила широкий общественный резонанс, в обиход даже вошел новый мем про «эффект Долиной».

После переезда певица поселилась в другой квартире, которую ей предоставили друзья.

Изначально в рамках суда Долина требовала взыскать с ответчиков 176 миллионов рублей. Однако впоследствии артистка уменьшила сумму иска до 114 миллионов, поскольку часть денег уже удалось взыскать по решению суда в Йошкар-Оле.

Новые скандалы: где еще успела засветиться Долина

Однако квартирные споры оказались не единственным скандальным эпизодом, в который угодила Долина. Осенью 2026 года вскрылась масштабная афера с интернет-магазином «АйфонБерри», торговавшим смартфонами и другой техникой с соблазнительными скидками.

Для рекламы площадки использовали видеоролики с участием знаменитостей, в том числе Ларисы Долиной, а также заслуженной артистки России Анастасии Волочковой и певца Прохора Шаляпина. Покупателям обещали доставить товары из Дубая в течение 30 дней после внесения полной предоплаты. Увы, клиенты так и не дождались заказанных устройств. По информации 5-tv.ru, тогда жертвами мошеннической схемы стали около 200 человек, а сумма причиненного ущерба достигла примерно десяти миллионов рублей.

После разразившегося скандала рекламные видео удалили. Представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица якобы не имеет отношения к деятельности магазина, а видео с ее лицом были созданы с помощью нейросетей. Он также подчеркнул, что подобную рекламу Долина на своих страницах никогда не размещала.

Продюсер добавил, что юристы стали изучать и другие публикации и рекламные материалы с недобровольным участием певицы. Команда Долиной уже подала иски к трем компаниям, которые использовали ее имя и изображение без разрешения. В их числе оказался, например, продавец мебели, разместивший рекламу с образом певицы, сгенерированным нейросетью.

Пудовкину и до этого приходилось публично защищать Долину. Ранее он выступил против журналистов и пользователей соцсетей, которые, по его мнению, начали необоснованно «травить» артистку за ее рассказ о поездке на юбилейный концерт заслуженного артиста России Николая Баскова с мигалкой на машине.

Представитель певицы предупредил, что постоянная критика и давление могут «негативно сказаться на психологическом состоянии» артистки.

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