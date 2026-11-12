«Выполнял сложнейшие задачи»: в МИД России вспомнили умершего посла Дарчиева

В МИД РФ назвали умершего посла в США Дарчиева выдающимся дипломатом

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

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Во внешнеполитическом ведомстве рассказали о профессиональных качествах дипломата и его работе в периоды напряженных отношений России с США и Канадой.

Посол России в США Александр Дарчиев обладал уникальными знаниями о Северной Америке и умел решать сложнейшие дипломатические задачи даже в самые непростые периоды международных отношений. Об этом говорится в некрологе, опубликованном Министерством иностранных дел РФ.

В ведомстве назвали Дарчиева выдающимся дипломатом, историком и американистом, который посвятил свою жизнь служению стране.

«Александр Никитич обладал уникальными знаниями и пониманием стран Северной Америки, в которых неустанно трудился на протяжении всей своей дипломатической карьеры», — подчеркнули в МИД.

Коллеги отметили его проницательность, принципиальность и умение находить решения в сложных ситуациях. Благодаря профессиональному опыту оценки дипломата всегда были востребованы в Москве.

По словам представителей ведомства, интеллигентность, чувство юмора и целеустремленность помогали Дарчиеву добиваться результатов даже в самые деликатные периоды отношений России с США и Канадой.

В МИД подчеркнули, что дипломат заслуженно считался одним из ведущих специалистов по американскому направлению российской внешней политики.

Александр Дарчиев умер 11 ноября на 67-м году жизни. Как ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, причиной смерти стало хроническое заболевание.

На дипломатическую службу Дарчиев поступил в 1992 году после работы в Институте США и Канады Академии наук СССР, где защитил кандидатскую диссертацию по истории. С 2005 по 2010 год он занимал должность советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, затем руководил Департаментом Северной Америки МИД. В 2014–2020 годах представлял интересы России в Канаде.

В марте 2025 года Дарчиев был назначен послом России в США. За годы службы он получил многочисленные государственные награды, включая ордена Дружбы и Почета.

В министерстве выразили соболезнования семье дипломата и подчеркнули, что память о нем сохранится среди коллег и близких.

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