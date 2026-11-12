Art Pictures Distribution покажет фильм «Яга на нашу голову» в Эфиопии
Фото: Art Pictures Distribution
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Картина Александра Войтинского войдет в российскую программу 21-го Эфиопского международного кинофестиваля, который пройдет с 15 по 22 ноября в Аддис-Абебе.
Впервые в истории Эфиопского международного кинофестиваля (Ethiopian International Film Festival) в его программу войдут Дни российского кино. С 15 по 22 ноября 2026 года в Аддис-Абебе соберутся кинематографисты и зрители из 26 стран, а на площадке Addis Theatre and Cinema покажут шесть современных российских фильмов разных жанров.
Дни российского кино организованы РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнерами выступят Ethiopian International Film Festival и Addis Ababa Theatre Houses Enterprise.
«Сотрудничество в сфере культуры — один из важнейших мостов, соединяющих Россию и страны Африки. Российско-эфиопский кинодиалог создает особое пространство для демонстрации духовного наследия, богатства традиций и творческих достижений двух народов.
Дни российского кино в Эфиопии позволят представить зрителям современные разножанровые отечественные фильмы и станут важным шагом в укреплении культурного диалога между нашими странами», — подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Компания Art Pictures Distribution (входит в Национальную Медиа Группу) покажет на фестивале фильм «Яга на нашу голову» Александра Войтинского. Это семейная комедия о десятилетнем Пете, который неожиданно узнает, что его новая воспитательница — настоящая Яга. Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Максим Лагашкин и другие.
Показ фильма запланирован на 17 ноября.
«Мы последовательно развиваем международное продвижение российских кинопроектов, представляя их на новых фестивальных площадках. „Яга на нашу голову“ — интересный пример того, как образы отечественного фольклора получают современное воплощение и становятся частью семейного кино, понятного зрителям разных стран. Рассчитываем, что показ в Эфиопии откроет картине новую аудиторию», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Фильм уже представляли зарубежной аудитории в рамках фестивалей российского кино в Сингапуре и Марокко, в рамках кинофестиваля на Бали, а также на специальных показах в Русских домах в Берлине и Болгарии, Посольстве России в Замбии и на Неделе детского кино в Австрии.
«Российское кино расширяет географию международного присутствия, открывая новые возможности для культурного диалога. Фестиваль в Эфиопии существует более 20 лет и однозначно является одной из перспективных площадок для работы в этом направлении. Наш фильм „Яга на нашу голову“ познакомит зрителей с одним из ярких персонажей русского фольклора и, мы уверены, станет интересным открытием для публики в Аддис-Абебе», — прокомментировала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.
«Для нас важно, что в этом году РОСКИНО организует показы российских фильмов для эфиопских зрителей впервые, и сразу в рамках одного из главных кинематографических событий страны. Подготовленная программа включает яркие картины для широкой аудитории: от исторических драм до семейных комедий и анимации. Уверена, зрители Аддис-Абебы высоко оценят многообразие и достижения современного российского кино», — добавила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.
Ethiopian International Film Festival основан в Аддис-Абебе в 2005 году и на протяжении более двух десятилетий способствует развитию национальной киноиндустрии, международному культурному обмену и профессиональному сотрудничеству кинематографистов разных стран.
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1/4 Art Pictures Distribution
2/4 Art Pictures Distribution
3/4 Art Pictures Distribution
4/4 Art Pictures Distribution