«Радио Судного дня» передало загадочный сигнал на фоне визита Уиткоффа в Москву
УВБ-76 передала сигнал на фоне визита Уиткоффа в Москву
Фото: 5-tv.ru
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Значение таинственного послания неизвестно.
Радиостанция УВБ-76, известная, как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», передала новое сообщение на фоне визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. В эфире прозвучало загадочное слово «бесоспор». Об этом сообщил канал «УВБ-76 Эфир».
«НЖТИ НЖТИ 83816 БЕСОСПОР 6990 2692», — гласит текст передачи.
Ранее 9 ноября УВБ-76 передала сразу три загадочных сообщения. В эфире прозвучали слова «зевосторг», «злословье» и «квасостол».
Неизвестно, что означают все эти необычные слова и числовые комбинации. Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени она транслирует монотонный гудящий сигнал, за который станцию и прозвали «Жужжалкой».
Периодически гудение прерывается голосовыми сообщениями.
Официально назначение радиостанции не раскрывается. По одной из версий, она может использоваться для передачи зашифрованных посланий военным подразделениям. Причудливые сообщения появлялись в эфире и раньше. Например, 5 ноября станция несколько раз прерывала привычную трансляцию. В первой половине дня слушатели услышали слова «подпухлый» и «миля», а вечером прозвучали «бронтозавр» и «ваттофайл».
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