«Зловредный человек!» — Ефремова необычно поздравили с 63-летием
Михаила Ефремова необычно поздравили с 63-летием в театре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Праздник прошел без привычного застолья: вместо него коллеги подготовили для артиста небольшой сюрприз.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов отметил 63-летие прямо на рабочем месте — в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Коллеги решили устроить актеру необычное поздравление и превратили его день рождения в небольшую театральную сцену. Об этом сообщает 7Дней.ru.
Вместо традиционного застолья Ефремову преподнесли голубой торт с шоколадными украшениями и цифрами «63» розового цвета. Пока артист задувал свечи, рядом с праздничным угощением находился сценарий будущего спектакля.
Поздравление продолжили в импровизированном формате. Заслуженный артист РФ Сергей Баталов воткнул в торт нож и обратился к имениннику со словами: «Зловредный ты человек!».
Затем коллеги устроили небольшую читку из пьесы Максима Горького «Васса Железнова». Народная артистка России Ирина Розанова произнесла реплику «Не Прохор он, а прохвост», после чего направила камеру на Ефремова.
Именно над этой постановкой сейчас работает актер. Спектакль поставит актриса Надежда Михалкова.
Постановка основана на первой редакции пьесы «Васса Железнова», которую Максим Горький написал в 1910 году. Для Михаила Ефремова спектакль станет второй крупной театральной работой после возвращения на сцену.
Премьера намечена на 25 и 26 ноября. Надежда Михалкова, подводя итог праздничной читке, пошутила: она надеется, что актеры сыграют спектакль лучше, чем поздравили Ефремова.
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