Отчима Коляна из «Реальных пацанов» лишили депутатского мандата

Фото: URA.RU/TASS/ТАСС

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Он сообщил, что намерен продолжить общественную деятельность и поддерживать жителей своего избирательного округа.

Зрители знают актера Армена Бежаняна по роли Арменки — добродушного отчима Коляна из сериала «Реальные пацаны». В Перми он известен прежде всего как предприниматель и руководитель лесного хозяйства, а в Осе несколько лет занимался местной политикой. Теперь стало известно, что его лишили депутатского мандата. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

Основанием стал вступивший в законную силу обвинительный приговор: согласно закону, наличие непогашенной судимости не позволяет занимать муниципальную должность.

«Сегодня на внеочередном заседании Думы лишили мандата депутата Бежаняна. Мандата лишили одного, но проверку на принципиальность прошли все. <…> Избиратели округа не переживайте, без депутата не останемся!» — написал он.

За что Армена Бежаняна обязали выплатить 139,7 миллиона рублей

В центре последнего судебного разбирательства оказалась деятельность компании «Гослесхоз», которой руководил Бежанян. Речь идет о разработке Ирьяковского месторождения песчано-гравийной смеси в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища. По материалам дела, нарушения правил охраны и использования недр были допущены в период с января по апрель 2024 года.

В августе 2026 года Осинский районный суд признал предпринимателя виновным. Ему назначили 400 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания из-за истечения срока давности. Одновременно суд постановил взыскать с Бежаняна 139,7 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, причиненного недрам.

Предприниматель не согласился с решением и попытался его обжаловать. Однако Пермский краевой суд оставил приговор без изменений.

Из Еревана в небольшую Осу

Армен Бежанян родился в Ереване. Он учился в Армянском сельскохозяйственном институте на факультете механизации и получил специальность инженера-механика. В интервью актер рассказывал, что после землетрясения и последовавших перемен ему пришлось уехать из Армении. Сначала он перебрался в Польшу, затем работал в Москве. В итоге оказался в Осе Пермского края, где уже жил его старший брат.

Бежанян признавался, что изначально не планировал связывать жизнь с Уралом. Однако постепенно обосновался в небольшом городе: здесь у него появилась семья, родились дети, а сам он решил, что хочет быть полезен местным жителям.

Помимо инженерного образования, Бежанян получил юридическое. Эти знания впоследствии пригодились ему в предпринимательской и общественной деятельности.

В 1990-е годы Бежанян начал зарабатывать на грузоперевозках. В частности, он занимался транспортировкой древесины. Позже устроился в Осинский лесхоз инженером, затем стал заместителем руководителя, а со временем возглавил предприятие.

Как Бежанян попал в «Реальные пацаны»

К актерству Бежанян пришел благодаря увлечению КВН. Он участвовал в местных командах и общался с людьми из пермской юмористической среды. Именно это увлечение в итоге открыло ему дорогу на съемочную площадку.

Профессионального актерского образования у Бежаняна нет. Он никогда не думал о карьере в кино. Его пригласили в проект, и постепенно участие в съемках стало частью жизни, хотя основной работой оставалось руководство лесным хозяйством.

В «Реальных пацанах» Бежанян сыграл Арменку — мужа Марины, мамы главного героя Коляна. Персонаж торгует обувью, немногословен, отличается спокойным характером и преданностью супруге. Сам актер объяснял, что не видит смысла изображать своего героя в деловом костюме: Арменка должен оставаться простым человеком, каким его задумали авторы.

Роль принесла Бежаняну узнаваемость далеко за пределами Пермского края. При этом он не переехал в Москву и не отказался от привычной жизни в Осе. Съемки приходилось совмещать с работой и решением хозяйственных вопросов.

От КВН и съемок — к депутатскому креслу

Бежанян объяснял свое решение заняться политикой желанием помогать городу, в котором он живет. Он считал, что накопленного управленческого и юридического опыта достаточно, чтобы участвовать в решении местных проблем. Первые попытки избраться в органы местного самоуправления оказались неудачными. В сентябре 2019 года Бежанян все же стал депутатом Осинской городской думы.

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