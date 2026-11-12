Отчима Коляна из «Реальных пацанов» лишили депутатского мандата
Отчима Коляна из «Реальных пацанов» лишили депутатского мандата в Пермском крае
Фото: URA.RU/TASS/ТАСС
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Он сообщил, что намерен продолжить общественную деятельность и поддерживать жителей своего избирательного округа.
Зрители знают актера Армена Бежаняна по роли Арменки — добродушного отчима Коляна из сериала «Реальные пацаны». В Перми он известен прежде всего как предприниматель и руководитель лесного хозяйства, а в Осе несколько лет занимался местной политикой. Теперь стало известно, что его лишили депутатского мандата. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».
Основанием стал вступивший в законную силу обвинительный приговор: согласно закону, наличие непогашенной судимости не позволяет занимать муниципальную должность.
«Сегодня на внеочередном заседании Думы лишили мандата депутата Бежаняна. Мандата лишили одного, но проверку на принципиальность прошли все. <…> Избиратели округа не переживайте, без депутата не останемся!» — написал он.
За что Армена Бежаняна обязали выплатить 139,7 миллиона рублей
В центре последнего судебного разбирательства оказалась деятельность компании «Гослесхоз», которой руководил Бежанян. Речь идет о разработке Ирьяковского месторождения песчано-гравийной смеси в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища. По материалам дела, нарушения правил охраны и использования недр были допущены в период с января по апрель 2024 года.
В августе 2026 года Осинский районный суд признал предпринимателя виновным. Ему назначили 400 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания из-за истечения срока давности. Одновременно суд постановил взыскать с Бежаняна 139,7 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, причиненного недрам.
Предприниматель не согласился с решением и попытался его обжаловать. Однако Пермский краевой суд оставил приговор без изменений.
Из Еревана в небольшую Осу
Армен Бежанян родился в Ереване. Он учился в Армянском сельскохозяйственном институте на факультете механизации и получил специальность инженера-механика. В интервью актер рассказывал, что после землетрясения и последовавших перемен ему пришлось уехать из Армении. Сначала он перебрался в Польшу, затем работал в Москве. В итоге оказался в Осе Пермского края, где уже жил его старший брат.
Бежанян признавался, что изначально не планировал связывать жизнь с Уралом. Однако постепенно обосновался в небольшом городе: здесь у него появилась семья, родились дети, а сам он решил, что хочет быть полезен местным жителям.
Помимо инженерного образования, Бежанян получил юридическое. Эти знания впоследствии пригодились ему в предпринимательской и общественной деятельности.
В 1990-е годы Бежанян начал зарабатывать на грузоперевозках. В частности, он занимался транспортировкой древесины. Позже устроился в Осинский лесхоз инженером, затем стал заместителем руководителя, а со временем возглавил предприятие.
Как Бежанян попал в «Реальные пацаны»
К актерству Бежанян пришел благодаря увлечению КВН. Он участвовал в местных командах и общался с людьми из пермской юмористической среды. Именно это увлечение в итоге открыло ему дорогу на съемочную площадку.
Профессионального актерского образования у Бежаняна нет. Он никогда не думал о карьере в кино. Его пригласили в проект, и постепенно участие в съемках стало частью жизни, хотя основной работой оставалось руководство лесным хозяйством.
В «Реальных пацанах» Бежанян сыграл Арменку — мужа Марины, мамы главного героя Коляна. Персонаж торгует обувью, немногословен, отличается спокойным характером и преданностью супруге. Сам актер объяснял, что не видит смысла изображать своего героя в деловом костюме: Арменка должен оставаться простым человеком, каким его задумали авторы.
Роль принесла Бежаняну узнаваемость далеко за пределами Пермского края. При этом он не переехал в Москву и не отказался от привычной жизни в Осе. Съемки приходилось совмещать с работой и решением хозяйственных вопросов.
От КВН и съемок — к депутатскому креслу
Бежанян объяснял свое решение заняться политикой желанием помогать городу, в котором он живет. Он считал, что накопленного управленческого и юридического опыта достаточно, чтобы участвовать в решении местных проблем. Первые попытки избраться в органы местного самоуправления оказались неудачными. В сентябре 2019 года Бежанян все же стал депутатом Осинской городской думы.
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