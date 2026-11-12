«Не тяну одеяло на себя»: почему старший сын Полины Дибровой живет с отцом

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Не все дети захотели менять привычную обстановку после перемен в семье.

После громкого расставания телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины их семейная жизнь изменилась, но не все дети переехали к матери. Старший сын пары Александр остался в доме отца, тогда как двое младших братьев живут с Полиной. Такое решение подростка вызвало вопросы у подписчиков бизнесвумен. Она объяснила, почему не стала уговаривать сына сменить место жительства и как теперь складываются отношения в семье.

Почему старший сын Дибровых остался с отцом

После развода родителей 16-летний Александр решил не переезжать к матери. Он продолжил жить в доме Дмитрия Диброва, где провел большую часть детства. Полина не стала настаивать на другом решении и считает, что сын уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно определять, где ему комфортнее.

Отвечая на вопрос подписчика, бизнесвумен объяснила, что у Александра в доме отца есть собственная комната. Там привычная для него обстановка, а сам переезд не был необходимостью. Полина не видит ничего необычного в том, что подросток захотел остаться с папой.

«Вообще я не понимаю момента, вопроса, почему Саша остался, а почему он не может остаться с папой. У него там своя комната, это его дом, он в нем вырос. Пусть живет там, где хочет ребенок. <…> Волен выбирать и делать, и я совершенно не тяну одеяло на себя, если Саша так хочет. <…> Взрослый парень, и он должен сам выбирать, как строить свою личную жизнь», — рассказала Диброва.

По мнению Полины, в таком возрасте Александр вправе сам принимать решения, в том числе касающиеся личной жизни. Бизнесвумен считает неправильным ограничивать его общение с отцом только потому, что родители больше не живут вместе.

Как после развода общаются братья

Несмотря на то что сыновья теперь живут в разных домах, отношения между ними не изменились. Александр, Федор и Илья учатся в одной школе, поэтому видятся практически каждый день. Кроме того, дома родителей находятся недалеко друг от друга. Старший сын часто заходит к матери и младшим братьям.

Полина отдельно подчеркнула, что дети продолжают проводить время вместе. Недавно семья вернулась из Китая, где все трое мальчиков отдыхали с матерью. По словам Дибровой, они провели там десять дней.

Для Полины важно, чтобы сыновья сохраняли близкие отношения независимо от того, с кем из родителей каждый из них живет. Она не хочет превращать вопрос места жительства детей в соревнование между бывшими супругами.

Почему распался брак Полины и Дмитрия Дибровых

Полина и Дмитрий Дибровы развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. За это время у пары родились трое сыновей. Расставание телеведущего и его супруги сопровождалось активным обсуждением в прессе: причиной разрыва стали отношения Полины с бизнесменом Романом Товстиком.

После развода Диброва начала жить с новым избранником. Именно эта история сделала расставание особенно резонансным: Роман Товстик на тот момент тоже находился в процессе разрыва с супругой Еленой, с которой воспитывал шестерых детей.

В отличие от ситуации Дибровых, отношения бывших супругов Товстик сопровождались затяжными разбирательствами. Одним из главных вопросов стал вопрос о том, с кем должны жить дети после расставания родителей.

Спор Романа и Елены Товстик из-за детей

После распада семьи Роман Товстик настаивал на том, чтобы пятеро несовершеннолетних детей переехали к нему. Бизнесмен обратился в суд и утверждал, что бывшая жена ограничивала его встречи с наследниками. Он также рассказывал, что трое младших детей большую часть времени проводили с нянями в отдельном доме и, по его мнению, не получали достаточно родительского внимания.

В качестве примера предприниматель приводил историю с младшей дочерью Агатой. По словам Романа, девочка отказалась к нему подойти и объяснила это запретом матери. Елена Товстик с такой оценкой происходящего не согласилась.

Бывшие супруги обменивались публичными заявлениями. Елена, в частности, напоминала, что вместе с Романом строила семейный бизнес, тогда как его новая избранница, по ее выражению, «пришла на все готовенькое». Она также не скрывала недовольства отношениями бывшего мужа с Полиной Дибровой, которую раньше считала подругой.

После оглашения решения суда Роман заявил, что не собирается препятствовать общению Елены с детьми. Предприниматель объяснил, что не хочет травмировать их и готов предоставить бывшей супруге возможность беспрепятственно видеться с наследниками.

Забирать детей из дома Елены Роман намерен после получения исполнительного листа. При этом ранее он заявлял, что готов оставить их с матерью, если та не будет мешать его встречам с ними и общению детей со старшими братьями и сестрами.

Елена Товстик надеется восстановить семью

Сама Елена после судебного заседания сообщила, что бывший муж стал приезжать к детям каждый день. Эти перемены она связала с отъездом Полины Дибровой в Китай. Многодетная мать призналась, что рассчитывает восстановить отношения с Романом.

В личном блоге Елена эмоционально прокомментировала происходящее и заявила, что пока новая избранница предпринимателя находится далеко, в их доме стало спокойнее.

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