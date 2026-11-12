Как будто ударило током: врач объяснил, почему может болеть стопа

Ортопед Олейник: жжение и покалывание в стопе могут указывать на сдавление нерва

Фото: 5-tv.ru

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Иногда дискомфорт начинается после долгой ходьбы, а затем постепенно усиливается и мешает даже в состоянии покоя.

Жжение, покалывание и ощущение, будто по стопе проходит электрический разряд, могут быть связаны не только с проблемами суставов. Один из возможных диагнозов — синдром тарзального канала, при котором оказывается сдавлен большеберцовый нерв. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказал травматолог-ортопед Алексей Олейник.

Почему начинает болеть стопа

Причин боли в стопе немало. Среди них артроз голеностопного сустава, поясничный радикулит и другие заболевания. Еще одним источником неприятных ощущений может стать компрессия большеберцового нерва.

Этот нерв проходит через узкий естественный проход между голенью и стопой. Он расположен с внутренней стороны голеностопного сустава, рядом с внутренней лодыжкой. Этот участок называют тарзальным каналом.

Его стенки образованы костными структурами и плотной связкой. Поэтому даже сравнительно небольшой отек в этой области способен уменьшить пространство внутри канала и привести к сдавлению нерва или его отдельных ветвей.

Как распознать боль при сдавлении нерва

Ощущения при таком состоянии могут быть разными. Одни люди описывают их как удар электрическим током, другие — как жжение или тянущую боль. Иногда человеку кажется, будто он ходит в смятых носках, или словно подошву обожгли.

Олейник пояснил, что место сдавления нерва и зона, где возникает боль, могут не совпадать. По словам специалиста, нерв может подвергаться давлению около внутренней лодыжки, тогда как неприятные ощущения человек чувствует в центре стопы или под пальцами. Это связано с тем, что нерв передает сигналы от определенных участков тела, и мозг воспринимает раздражение как боль в соответствующей зоне.

Сначала симптомы могут возникать только после физической нагрузки. По мере развития заболевания они способны становиться более частыми и постепенно переходить в постоянные.

Почему возникает синдром тарзального канала

Иногда установить конкретную причину заболевания не удается. По словам Алексея Олейника, примерно в 20–40% случаев синдром развивается без очевидной травмы или заметных изменений.

Среди возможных факторов специалисты выделяют:

Отек тканей. Он может возникнуть после травмы стопы или голеностопа, а также сопровождать воспалительные заболевания суставов, включая ревматоидный артрит.

Объемные образования. Ганглиевые кисты, липомы и варикозно расширенные вены способны занимать дополнительное пространство внутри канала и давить на нерв.

Изменение положения стопы. Плоскостопие и чрезмерный поворот стопы внутрь могут менять механику движения и увеличивать нагрузку на большеберцовый нерв.

Повторяющиеся нагрузки. Длительная ходьба, бег и работа, при которой приходится много времени проводить на ногах, могут раздражать нерв, особенно при нарушениях биомеханики стопы.

Системные заболевания. В частности, сахарный диабет и другие состояния, влияющие на периферические нервы, способны повышать их уязвимость.

Последствия операций. Рубцовая ткань и спайки в области голеностопного сустава также могут стать причиной компрессии.

Три теста, которые помогают заподозрить проблему

Самостоятельная проверка не позволяет поставить диагноз, однако некоторые тесты могут показать, что причина боли действительно может быть связана с большеберцовым нервом.

Тест Тинеля. Необходимо слегка постучать по области тарзального канала — позади и немного ниже внутренней лодыжки. Появление или усиление покалывания, боли либо ощущения электрического разряда, которое распространяется по подошве, может указывать на раздражение или сдавление нерва. При этом отрицательный результат не исключает заболевание. Положительная реакция также встречается при других нарушениях периферических нервов. Поэтому тест Тинеля рассматривают только как часть обследования.

Тест дорсифлексии-эверсии. Стопу максимально разгибают и одновременно отводят наружу, а пальцы также разгибают. В таком положении ее необходимо удерживать от 10 до 30 секунд. Появление или усиление боли, жжения, покалывания либо онемения в области подошвы может считаться положительной реакцией.

Компрессионный тест. В течение 15–30 секунд нужно надавливать на область тарзального канала — позади и немного ниже внутренней лодыжки. Одновременно положение стопы изменяют.Если во время проверки появляются или усиливаются жжение, покалывание либо онемение, которые распространяются на подошву, это может говорить о компрессии нерва.

Почему трех тестов недостаточно

Даже положительная реакция на несколько тестов не означает, что диагноз установлен. Она лишь помогает врачу определить возможное направление дальнейшего обследования.

Алексей Олейник отмечает, что наиболее надежный подход предполагает совокупную оценку симптомов, результаты физикального осмотра и данные инструментальных исследований.

В зависимости от ситуации врач может назначить электронейромиографию. Исследование позволяет оценить проведение электрических импульсов по периферическим нервам и работу мышц. Также могут потребоваться рентгенография, УЗИ или МРТ.

Это особенно важно потому, что похожие симптомы способны возникать при разных заболеваниях, а источник боли может находиться не непосредственно в стопе.

Как лечат синдром тарзального канала

Тактика лечения зависит от причины сдавления нерва, продолжительности заболевания и выраженности симптомов.

В большинстве случаев начинают с консервативной терапии. Ее основная задача — уменьшить давление на большеберцовый нерв и снять воспаление. Врач может рекомендовать ортезирование, индивидуальные ортопедические стельки, медикаментозное лечение и лечебную физкультуру.

Если причиной компрессии стало механическое препятствие, а консервативная терапия в течение нескольких месяцев не дает результата и состояние продолжает ухудшаться, может потребоваться операция. В зависимости от причины вмешательство направлено на освобождение нерва или удаление образования, которое его сдавливает.

Многое зависит от того, насколько долго нерв находился под давлением. Если компрессию устранить своевременно, боль и онемение могут значительно уменьшиться уже в первые недели. При длительном сдавлении восстановление чувствительности способно занять несколько месяцев. В некоторых случаях оно бывает неполным.

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