Рак еще не начался: ученые нашли способ выявлять опасные изменения заранее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Вместо поиска опухоли исследователи сосредоточились на сигналах, возникающих задолго до ее возможного развития.

Ученые разработали экспериментальный анализ крови, способный обнаруживать микроскопические изменения, предшествующие развитию одного из наиболее распространенных типов рака яичников. Метод позволяет выявлять потенциальную угрозу еще до формирования инвазивной опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи из американского Института онкологии семьи Хог обнаружили в крови особую молекулу РНК под названием Tu-Stroma. Ее повышенное содержание оказалось связано с предраковыми изменениями в маточных трубах.

В ходе испытаний метод выявил такие изменения у 92,3% женщин, у которых они присутствовали. При этом анализ правильно определил отсутствие заболевания у 98,2% здоровых участниц.

Открытие может изменить подход к ранней диагностике рака яичников, который нередко обнаруживают уже после распространения заболевания.

Почему рак яичников бывает трудно обнаружить

На протяжении десятилетий ученые пытались выявлять рак яичников на максимально ранних стадиях. Основное внимание уделялось поиску небольших опухолей, которые еще не успели распространиться. Однако исследователи решили сосредоточиться на изменениях, происходящих до появления инвазивного рака.

Один из наиболее распространенных типов заболевания — высокозлокачественная серозная карцинома — часто развивается из измененных клеток, расположенных в слизистой оболочке маточных труб. Такие предраковые изменения называют серозной трубной интраэпителиальной карциномой, или STIC.

Проблема заключается в их микроскопических размерах. Обычно подобные поражения невозможно обнаружить с помощью стандартных методов визуализации или привычных анализов крови. Нередко их выявляют только после хирургического удаления маточных труб при последующем исследовании тканей.

Руководитель исследования Раджан Гогна объяснил, что ученые решили искать не саму опухоль, а самые ранние биологические сигналы ее возможного развития.

Что показал новый анализ крови

В центре исследования оказалась молекула Tu-Stroma. Она относится к длинным некодирующим РНК и присутствует в небольших внеклеточных пузырьках, циркулирующих в крови.

Ученые установили, что уровень этой молекулы повышается при определенных предраковых изменениях, а также на ранних стадиях высокозлокачественной серозной карциномы.

В исследовании проанализировали образцы крови 506 человек. Среди них были женщины без заболеваний придатков матки, пациентки с доброкачественными образованиями, предраковыми изменениями STIC и диагностированным раком. При проверке метода на отдельной группе участниц его чувствительность к STIC составила 92,3%, а специфичность — 98,2%.

Это означает, что анализ обнаружил большинство имевшихся предраковых поражений и редко давал положительный результат у здоровых участниц.

Исследователи также сравнили новый показатель с онкомаркером CA-125, который используется при обследовании пациенток с подозрением на рак яичников.

По способности отличать STIC от здоровых тканей Tu-Stroma продемонстрировала более высокую точность в исследованных образцах.

Кому новый метод может помочь в первую очередь

Особенно важным открытие может оказаться для женщин с наследственной предрасположенностью к раку яичников. Некоторым пациенткам из этой группы приходится принимать решение о профилактическом удалении маточных труб и яичников, даже если признаков заболевания пока не обнаружено.

Такая операция направлена на снижение риска развития рака, но решение о ее проведении связано с серьезными последствиями для здоровья. Сегодня при оценке необходимости профилактического вмешательства врачи во многом ориентируются на наследственные факторы риска.

Новый анализ потенциально позволит получать дополнительную информацию о том, присутствуют ли в организме предраковые изменения. Согласно расчетам исследователей, в группе женщин с повышенным генетическим риском около 72% положительных результатов могли бы быть правильными. При этом отрицательный результат оказался бы достоверным почти в 100% случаев.

Когда анализ смогут применять в больницах

Несмотря на полученные результаты, новый метод пока остается экспериментальным. Исследователи изучали ранее собранные образцы крови пациенток с известными диагнозами. Теперь необходимо проверить, насколько точно анализ работает при обследовании женщин, у которых наличие предраковых изменений заранее неизвестно.

Также ученым предстоит установить, может ли использование Tu-Stroma действительно улучшить профилактику и лечение рака яичников.

Авторы исследования считают, что дальнейшая проверка технологии может помочь врачам принимать более обоснованные решения о наблюдении и профилактических операциях у пациенток с высоким риском заболевания.

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