Таинственное второе видео: вскрылись новые детали смерти Соседова
Существует два видео, на которых запечатлен момент смертельного падения Соседова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мать критика вновь заговорила о несостыковках в официальной версии случившегося.
Существует два видео, на которых запечатлен момент смертельного падения музыкального критика Сергея Соседова. Об этом в беседе с aif.ru рассказала его мать Антонина Петровна.
Ранее в эфире ток-шоу на федеральном канале продемонстрировали кадры, на которых Соседов сначала поднимается по лестнице, а потом вдруг останавливается и падает. По словам Антонины, Сергей поднимался по ступенькам неестественно — похоже, что он потерял сознание прежде, чем упасть.
О втором, неопубликованном, видео женщине рассказал продюсер Виктор Беззубов — именно он был организатором конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» в Нерюнгри, где и произошла катастрофа.
«Продюсер говорил, что ему показывали другое видео. Трудно что-то оценивать», — поделилась Антонина Петровна.
Мать критика считает, что по делу нужна дополнительная проверка. Особое внимание Антонина Петровна обратила на мужчину, который, судя по видео, находился на посту дежурного в гостинице в момент падения Соседова с лестницы.
«Меня смутил этот человек на видео, дежурный на вахте. Мне кажется, он имеет какое-то отношение к происходящему. Может, кому-то сигнал подавал. Но это, конечно, лишь домыслы», — сказала Антонина Петровна.
Кроме того, ранее женщина отметила, что Сергей упал в неестественной позе, что также вызывает подозрения.
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