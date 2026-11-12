В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Стороны продолжают искать решения по украинскому конфликту.

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи кортеж представителей США покинул территорию Кремля.

Накануне визита Кушнер пояснил, что намерен вместе с Уиткоффом обсудить с российским лидером вопросы, затронутые во время переговоров в Абу-Даби. По его словам, представители США рассчитывали добиться продвижения по отдельным проблемам.

Предыдущий этап дипломатических консультаций состоялся 10 и 11 ноября в столице ОАЭ. Представители трех стран обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта.

После посещения российской столицы Уиткофф и Кушнер планировали отправиться в Дублин для встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Кушнера, там предполагалось более подробно рассмотреть отдельные идеи, обсуждавшиеся в рамках дипломатических контактов.

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