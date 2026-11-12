Судьба Украины решится сегодня? В Кремле приступили к важному разговору с Уиткоффом

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Диалог проходит после трехсторонних переговоров в ОАЭ по вопросам безопасности и гуманитарным инициативам.

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой встречи стали вопросы, которые ранее обсуждались представителями России, США и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее анонсировал встречу главы государства с представителями США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил намерение Москвы продолжать контакты с Вашингтоном.

Накануне Кушнер подтвердил намерение посетить российскую столицу вместе с Уиткоффом. По его словам, представители США рассчитывают обсудить с Владимиром Путиным результаты консультаций в Абу-Даби и добиться продвижения по отдельным вопросам.

После переговоров в российской столице Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин. Там представители США намерены встретиться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы подробнее обсудить некоторые предложения.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили 10 и 11 ноября. Участники встречи рассматривали гарантии безопасности, гуманитарные инициативы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта.

Последняя очная встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались почти три часа и, по оценке Юрия Ушакова, были обстоятельными и откровенными.

Джаред Кушнер тогда не смог приехать из-за болезни, поэтому участвовал в обсуждении дистанционно. Одной из тем встречи также стало урегулирование конфликта на Украине.

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