Российская ядерная триада стала сильнее: ракету «Ярс» загрузили в шахту

Межконтинентальную ракету «Ярс» загрузили в шахту в России

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Операция прошла в рамках перевооружения Ракетных войск стратегического назначения.

Межконтинентальная ракета «Ярс» готовится встать на боевое дежурство. Сегодня ее загрузили в подземную шахту.

Как сообщили в Минобороны России, это сделано в рамках перевооружения Ракетных войск стратегического назначения и повышения возможностей ядерных сил. Личный состав подразделений уже сдал все необходимые допуски.

«Ярс» — это часть российской ядерной триады. Туда входят наземные комплексы, в том числе размещенные на мобильных пусковых установках, а также на атомных подводных лодках и дальней авиации.

«Ярс» — современный ракетный комплекс, возможности которого значительно превосходят характеристики предыдущих систем. Его размещение в шахтной пусковой установке направлено на укрепление ядерного щита России.

Перед началом работы с новым вооружением военнослужащие прошли необходимую подготовку и успешно сдали экзамены.

РС-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс российского производства, созданный Московским институтом теплотехники на базе «Тополя-М». В его состав входит трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе. Она оснащена разделяющейся головной частью, позволяющей поражать несколько целей. Согласно открытым данным, дальность действия ракеты составляет до 11 тысяч километров.

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