Главу компании Nvidia Дженсена Хуанга уличили во втором романе на стороне

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Первую любовницу 63-летнего мультимиллиардера-изменника подозревали в работе на китайскую разведку.

Женатого главу Nvidia (американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе SoC. — Прим. ред.) Дженсена Хуанга заподозрили во втором тайном романе. Об этом сообщили журналисты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Хуанг состоял в отношениях с 48-летней Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia, отвечающей за продукты в сфере здравоохранения. Собеседники газеты заявили, что пару запечатлели на видео в отеле Сан-Хосе в Калифорнии. Пауэлл, к слову, тоже замужем.

Внутренний кодекс поведения Nvidia не рекомендует сотрудникам вступать в личные отношения с подчиненными. Пять работников компании на условиях анонимности рассказали, что отношения Хуанга с Пауэлл обсуждались коллегами. По словам трех источников, во время конференции Nvidia в марте 2026 года руководители остановились в соседнем отеле, где у них были запланированы встречи. Один из свидетелей снял происходящее на телефон, после чего сотрудники службы безопасности Хуанга изолировали его и попросили подписать соглашение о неразглашении.

Ранее Хуанг в письме сотрудникам Nvidia признался в супружеской измене, после чего в компании началось внутреннее расследование. В октябре журналисты NYT выяснили, что любовницей 63-летнего мультимиллиардера могла стать женщина, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Китай обвинения в шпионаже отверг.

Когда в среду Хуангу позвонили и спросили об отношениях с Пауэлл, он ответил: «Не думаю, что вам стоит говорить со мной напрямую», после чего повесил трубку. Nvidia от комментариев отказалась, Пауэлл на запрос тоже не ответила.

Кимберли Пауэлл пришла в Nvidia в 2008 году и прошла путь от рядового сотрудника до руководителя. В 2016-м она стала старшим директором по развитию бизнеса в области искусственного интеллекта (ИИ), а к концу 2017-го — вице-президентом по здравоохранению. В марте она выступала на конференции GTC в Сан-Хосе, где рассказывала об использовании ИИ в медицине и биологии. В презентации были карикатурные изображения Хуанга.

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