Магия чисел и десятиметровый гигант: чем удивляет новое шоу группы «Пикник»

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Строц; 5-tv.ru

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К своему 45-летию легендарный рок-коллектив представил масштабную гастрольную программу «Вечное движение».

У группы «Пикник» в этом году даже цифры складываются в настоящее заклинание. Группе — 45 лет, дебютному альбому «Дым» — 45 лет, «Египтянину» — 25, Эдмунду Шклярскому — 45 плюс 25… 70! А завершает всю эту магическую комбинацию 25-й номерной альбом под названием «Вечное движение». Совпадений столько, что впору подозревать вмешательство высших сил! Но музыканты предпочитают решать все по-земному — большим гастрольным туром. Что скрывается за новой программой, увидел корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Смотри-смотри, сияние луча разрезает зал. Смотри-смотри, Элвис поет новые песни, Дориан Грей оживает на портрете, смотри-смотри!

Рефрен, звучащий магической мантрой. Песня «Дориан Грей» — яркая «открывашка» нового альбома группы «Пикник» «Вечное движение». Сама жизнь музыкантов, словно шестеренки-жернова, крутится, повторяя события год за годом: тексты, музыка, альбом, новое шоу — и так вот уже 45 световых лет.

«Это всегда риск, казино. Ты придумал какое-то чудовище, какой-то механизм, какую-то картинку, но ты абсолютно не уверен, как это зрители воспримут», — рассказал музыкант, бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

Перпетум мобиле прокатился по Красноярску, Тамбову, Пензе, Иркутску. Позади два десятка городов. Вновь роботы тянут руки в зал. Лазеры высвечивают очертания двух- и трехмерных миров.

«У нас будут некоторые механические элементы, которые мы ни разу не использовали. Есть символ группы — такой пляшущий человечек. Так вот мы его воплощаем примерно в 10-метровой высоте», — рассказал Марат Корчемный.

Минутное впечатление, рифма — и в голове рождается песня. Но некоторые композиции десятилетиями дожидались своего часа, чтобы гармонично войти в альбом. «Двор» — это воспоминания Эдмунда Шклярского о его собственном дворике — со сварливыми старухами, пьяницами и песнями под гитару.

И не дай бог какому-то смельчаку нарушить этот вековой уклад.

«Вечером какому-то деду надоело, что бабки сидят, и он решил эту скамейку оттащить. Из всех окон высунулись бабки и стали кричать: „Поставь на место“. То есть для них это место силы, где они проявляют свою власть», — рассказал музыкант, лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

А какие-то композиции просто давно не игрались, например, песня „Серебра“. Она обязательно прозвучит. И на сцену непременно вернутся знакомые всем персонажи: ходулисты, актеры, в общем, все жители этого огромного мира под названием „Пикник“.

От обыкновенного двора до далекой Индии. Ситар в русском роке — восточные мотивы зазвучат среди электрогитар.

Хотя в их вселенной соседствуют и куда более далекие миры. Переместиться в пространстве предстоит даже человеку, который обычно укрыт в тени сцены.

«Геометрические размеры сцены для меня перестанут существовать в какой-то момент времени, и для зрителей поменяется, так скажем, угол восприятия зрения моего, где я появляюсь», — рассказал музыкант, барабанщик группы «Пикник» Ильгиз Юнусов.

Традиционно стадионные концерты самые масштабные. В «Вечном движении» музыканты приближаются к Петербургу. Те, кто уже заглянул за фиолетово-черный занавес, рекомендуют.

«Уровень шоу, уровень музыкального мастерства, сами артисты на сцене вдвое больше, чем я живу на белом свете, — это не может не впечатлять», — рассказала зрительница Варвара Шалуткина.

«Я чувствую восхищение, мне нравится атмосфера, это что-то интересное, загадочное. Прямо мурашки по коже», — рассказала юная поклонница группы Елизавета Ковалева.

Поток мыслей, вращение Земли, деление клеток, бег колеса Фортуны… Что есть «Вечное движение»? Может, сам «Пикник» или его шоу? 28 ноября — «Ледовый дворец». Смотри-смотри.

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