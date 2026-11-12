Красота едва не сломала ей жизнь: Чурикова рассказала об анорексии

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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На премьере фильма «Лиля» телеведущая призвала открыто говорить о расстройствах пищевого поведения.

Телеведущая Яна Чурикова в юности не понимала, какому риску подвергает себя, стремясь к навязанному идеалу красоты. Если бы кто-то помог ей понять, что такое расстройство пищевого поведения (РПП), каковы его последствия, многих проблем удалось бы избежать. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Лиля».

«Информированность и осведомленность — это очень важно. И если бы мне в 20 лет кто-то объяснил, что со мной происходит, наверное, я бы смогла быстрее с этим справиться. Поэтому сегодня моя задача — чтобы мы не боялись этого и говорили об этом открыто. И это позволит отловить анорексию, расстройства пищевого поведения на самых ранних стадиях», — отметила ведущая.

По мнению Чуриковой, несмотря на прямую связь РПП с едой, этот фактор не всегда первостепенен.

«Это глубокая личностная поломка, которую нужно чинить системно. И нельзя оставлять человека одного наедине с этой бедой», — добавила она.

Пресловутые идеалы, подчеркнула телеведущая, навязываются и обществом, и образами знаменитостей, и социальными сетями. И молодежь, у которой еще нет внутреннего стержня, зачастую хочет соответствовать этим стандартам. Отсутствие внутренней опоры порождает гонку за недостижимой, искусственно созданной мечтой.

«Когда ты это понимаешь, что ты бежишь, как белка в колесе, и это колесо никогда не остановится, а тебе нужно не вперед, а вбок, тебе нужно выйти из этой гонки, уходит время. Приходит опыт, иногда этот опыт бывает болезненным», — сказала Чурикова.

Именно поэтому, заключила ведущая, необходимо больше говорить о РПП. Уберечь от попытки соответствовать стандартам трудно, потому что соцсети продолжат давать рекомендации, а звезды — пропагандировать опасные физические манипуляции. Но у каждого должна быть возможность получить помощь специалистов.

Расстройства пищевого поведения часто маскируются под здоровые привычки. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Ушкова. Среди признаков она назвала навязчивое взвешивание, частые проверки тела у зеркала и жесткие пищевые правила. Также настораживают переедания с потерей контроля и попытки «отработать» съеденное с помощью рвоты, мочегонных или слабительных.

Психолог отметила, что риски рецидива сохраняются. Для их снижения она советует пересмотреть медиапространство, наладить регулярное питание и заботиться о теле.

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