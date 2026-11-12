На фоне роста цен: Бразилия начала поставлять рыбу в Россию

Фото: www.globallookpress.com/Meinrad Riedo

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Разрешение на экспорт от Россельхознадзора пока есть только у трех бразильских предприятий.

В 2026 году стартовали поставки бразильской рыбной продукции в Россию. Об этом журналистам «Известий» рассказал посол республики Сержио Родригес дос Сантос. По данным Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (Agrostat), экспорт рыбы в РФ в 2026 году составил около 2,3 тысячи долларов — примерно 900 килограммов.

Посол согласился, что первые показатели скромны, но назвал их обнадеживающими. Сейчас разрешение Россельхознадзора на поставки есть только у трех бразильских предприятий. Страна намерена расширять присутствие своих производителей на российском рынке, но для этого сначала нужно получить разрешения на экспорт для дополнительных предприятий.

«Бразилия рассчитывает на скорейшее проведение новых проверок со стороны российских компетентных органов и, соответственно, включение дополнительных предприятий в список допущенных экспортеров. Это позволит расширить круг поставщиков и возможности обеспечения российского рынка», — отметил дипломат.

Рост экспорта зависит не только от решений надзорных органов, но и от заинтересованности самих производителей: начало и развитие поставок определяются коммерческими решениями компаний, получивших разрешения. Вероятно, бразильские предприятия будут постепенно осваивать открывшиеся возможности.

Кроме того, Москва и Бразилиа ведут переговоры о внедрении электронной ветеринарной сертификации, которая упростит оформление поставок продукции животного происхождения. Сейчас идет техническая работа по внедрению такой сертификации, а возможный запуск механизма находится на стадии согласований между ветеринарными службами двух стран.

Конкретные сроки запуска системы пока не определены. Маловероятно, что допуск будет дан до конца 2026 года или в течение 2027-го. Все зависит от завершения технических и санитарных процедур обеих сторон.

Тем временем в России сократился вылов во всех рыбохозяйственных бассейнах. Из-за этого мороженая рыба за год подорожала на 15–19%, и этот процесс не останавливается. Сильнее всего выросли оптовые цены на дальневосточную горбушу — на 103%, до 670 рублей за килограмм. Кета подорожала на 80%, минтай — на 54,5%, атлантическая скумбрия — на 80%. Нерка прибавила 47% и стоит 1150 рублей за килограмм. Самой доступной пока остается сельдь.

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