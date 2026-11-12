«Одна штука кошки»: Латвия выставила на торги домашнего питомца

Беспородную кошку в Латвии признали госимуществом и выставили на торги

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Претенденту предстоит доказать платежеспособность.

В Латвии государство выставило на торги беспородную кошку. Заявки от желающих забрать животное принимают до 08:00 12 ноября, следует из конкурсной документации.

В описании лота животное проходит как государственное имущество и имеет собственный регистрационный номер.

«Государственное животное — ВПМ-1442 — беспородная кошка в количестве одна штука», — говорится в документе.

При этом одного желания стать новым хозяином животного будет недостаточно. Потенциальному владельцу предстоит пройти проверку.

В частности, у претендента не должно быть налоговых долгов свыше 150 евро. Кроме того, власти намерены оценить его платежеспособность и убедиться, что имя заявителя отсутствует в санкционных списках.

Таким образом, за будущего владельца кошки государство фактически будет решать почти по тем же формальным критериям, которые обычно применяются к участникам других государственных процедур.

После завершения приема заявок власти должны выбрать нового хозяина животного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.