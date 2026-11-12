Штраф за чужое ДТП: как каршеринг натравливает коллекторов на водителей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поездка на арендованной машине может обернуться огромным долгом даже без доказанного нарушения.

На арендованной машине получить гигантский штраф можно вообще, не нарушая правил. Клиенты каршеринга все чаще становятся жертвами коллекторов. Схема простая: человеку приписывают чужое ДТП, выставляют огромный счет, а если водитель отказывается платить — долг продают коллекторам на электронных торгах. И начинается — угрозы по телефону, звонки каждые десять минут.

Кто превратил спорные штрафы в золотую жилу? И что делать, если вы не виноваты? Разбирался корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Это была короткая поездка по Калининграду. Приложение каршеринга оценило ее в тысячу рублей. Ольга припарковалась, как обычно, сделала фотоотчет — что машина целая. Ушла. А дальше — началось.

«Спустя месяц мне позвонили и сказали, что я ударила машину и мне нужно заполнить заявление о том, что я согласна с этим. Сумму штрафа выставили 25 тысяч рублей, но если я не согласна оплатить это сразу, то она возрастает до 300 или 350 тысяч», — рассказала пользователь каршеринга Ольга Громик.

Ольга наняла юриста, направила досудебную претензию — не платить же чужие штрафы. Компания-каршеринг долго спорить не стала и просто продала коллекторам право взыскания штрафа.

Долги клиентов каршеринга сегодня стали настоящим товаром. Их покупают и продают на специальных электронных площадках. Компании формируют реестры своих должников и выставляют на аукцион. Коллекторские агентства оценивают предложения и выкупают. Как правило, это 7–10 процентов от номинального долга! То есть тот самый штраф в 25 тысяч уйдет с электронного молотка примерно за две тысячи рублей.

Каршеринговому бизнесу выгоднее получить даже десятую долю штрафа, чем судиться и содержать штат юристов.

«Сами правила устанавливает каршеринговая компания, фиксацию нарушения производит каршеринговая компания, штрафует каршеринговая компания и потом еще взыскивает или передает долг для взыскания та же самая компания», — рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов.

Коллекторские агентства, конечно, ограничены законом. Звонить могут не чаще восьми раз в месяц, одна личная встреча в неделю. Никаких угроз и давления. Но на практике — по-другому.

«Мы об этом штрафе не знали, пока моей маме не позвонили коллекторы. На другом конце провода люди угрожали, что они приедут и будут реализовывать имущество, психологически оказывали давление. Через каждые 10–15 минут поступали звонки», — рассказала пользователь каршеринга Екатерина Петрова.

У всех, кто попал в такую ситуацию, один вопрос: а с кем спорить, если со штрафом не согласен, а он уже продан? Юристы объясняют: смена кредитора не лишает человека права оспаривать долг. Более того, коллекторы должны будут обосновать свои требования в суде.

«Если коллекторская компания выкупила этот долг, то дальше в судебных тяжбах это их обязанность — доказывать виновность второй стороны», — рассказал автоюрист Дмитрий Золотов.

Мы направили запросы в каршеринговые компании с вопросом о нюансах их сотрудничества с коллекторскими агентствами. Оперативный ответ не предоставила ни одна.

Покупка-продажа долгов — это давно отработанная практика. Но в сфере аренды авто — новинка. Штрафами начали торговать только с прошлого года. После первых пробных сделок коллекторы поняли — они открыли, по сути, золотую жилу.

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