Борьба с терроризмом и новыми вирусами: какие решения приняли на саммите ОДКБ

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Участники встречи обсудили защиту границ, противодействие наркотрафику и биологические угрозы.

О мировой безопасности говорили сегодня в Москве. Лидеры стран ОДКБ обсуждали, как противостоять самым разным угрозам — от наркоторговли до киберпреступности. На ближайшие три года участники утвердили и антитеррористическую стратегию. Ее подготовили по инициативе России. И отдельная миссия — борьба с новыми вирусами и эпидемиями. Из Кремля — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В этом году в ОДКБ председательствует Россия. В следующем эстафета переходит к Таджикистану. Поэтому на сегодняшнем совещании подводили итоги проведенной работы и обсуждали планы на будущее.

Владимир Путин сегодня провел несколько встреч: двустороннюю с генсеком ОДКБ Талатбеком Масадыковым, встретился с главами стран ОДКБ в узком составе, затем состоялось расширенное заседание, на котором президент дал оценку российскому председательству в ОДКБ.

«Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений», — сообщил президент России.

Владимир Путин отметил, что в следующем, 2027 году ОДКБ отмечает сразу два юбилея: 35 лет договору и 25 лет со дня создания организации. Потому Таджикистану придется непросто, но Россия готова помочь в любых вопросах.

«Мы намерены направить наши усилия на дальнейшее укрепление региональной безопасности. Мы определяем следующие основные приоритеты: укрепление таджикско-афганской границы и повышение эффективности охраны внешних рубежей зоны ответственности ОДКБ», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Страны ОДКБ сотрудничают в самых разных сферах — это и создание общей системы авиационной безопасности, и организация системы ПВО, борьба с наркотрафиком и международной преступностью. Все это будут пока обсуждать без Армении. Она временно лишена права голоса.

«Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Армения, как только решит погасить задолженность по своим взносам, она может быть восстановлена», — заявил генсек ОДКБ Талатбек Масадыков.

Особое внимание уделяется биологической безопасности, борьбе с распространением вирусов и эпидемий. За это в ОДКБ отвечает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Необходимо объединение усилий стран-партнеров, и для этого важно следующее: разработка межгосударственных документов, регламентирующих совместные действия стран при возникновении серьезных биологических угроз с потенциалом трансграничного распространения», — подчеркнула она.

«Если у коллег нет каких-то возражений, может быть, поручим тогда подготовить такой проект. Я прошу генерального секретаря соответствующе подготовить проект этого решения, и мы бы его подписали. Спасибо большое», — отреагировал на речь главы ведомства Путин.

«Спасибо, принято», — ответила Попова.

На этом открытая часть заседания завершилась. Но тем для обсуждения у собравшихся сегодня много.

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