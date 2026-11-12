Без камер и лишних глаз: чем завершился самый секретный раунд переговоров в Абу-Даби

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexandra Pogiba; 5-tv.ru

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Второй день консультаций прошел за закрытыми дверями.

Все внимание мировой политики сегодня приковано к Абу-Даби, где завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. И обсуждалось не только урегулирование конфликта, но и новые принципы безопасности в регионе, которые должны устроить всех участников. Первая конкретная договоренность — масштабный обмен пленными.

Но почему европейцев на переговоры так и не пустили и с чем американская делегация теперь отправится в Москву? Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов расскажет.

Без малого три часа за закрытыми дверями. Второй день переговоров оказался самым секретным. Ни протокольной съемки, почти никаких инсайдов. Лишь предположения СМИ. Все точки над «и» расставляет российская делегация.

«Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься», — заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

И тут, как известно, лучше говорить, чем не говорить. Нынешняя администрация США демонстрирует хотя бы желание диалога. Но ситуация настолько непростая, что иногда трудно найти стопроцентное и четко сформулированное решение.

«Я думаю, что это сложно. Что мы видим сейчас, и мы очень усердно работали над этим в течение последнего времени, мы видим все различные компоненты для заключения сделки. Нам просто нужно понять, как мы можем усовершенствовать эти компоненты, систематизировать их и создать правильную структуру и правильный путь для этого», — заявил Джаред Кушнер.

Европейцы — посланники боррелевского цветущего сада — в Абу-Даби тоже прилетели. Хотя их и не звали. И к столу переговоров не подпустили. Зато, как сообщили в нашей делегации, посланники ЕС пытались своими резкими заявлениями сорвать диалог.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали, поэтому что обсуждать — непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-барах гостиниц, поговорят о своих делах», — заявил Владимир Мединский.

В эти лобби-бары гостиниц к европейцам наверняка сегодня отправятся украинские делегаты. Они получили наставления накануне перед трехсторонней встречей и по традиции должны отчитаться. Зеленский вот уже в очередном европейском турне. Поехал за деньгами и параллельно информирует спонсоров.

«Как только что сказал президент, сегодня вечером мы будем обсуждать это, продолжим дискуссии в четверг и пятницу в Дублине, а также в Берлине. Это лишь один из многих вопросов, стоящих сейчас на повестке дня», — заявила Фредериксен.

И там же, в Европе, Зеленский устроил очередную пиар-акцию. Заявил, что с Донбасса не уйдет. То есть снова пошел против Трампа, который признал очевидное — граница Украины в итоге изменится. Российская делегация это в кулуарах подтвердила.

«Каждую пядь русской земли мы вернем», — заявил Владимир Мединский.

Стремясь сесть на стул за столом переговоров, в Европе явно запутались. Между собой успели поругаться — кто должен представлять Старый Свет. Это отмечает и американская сторона.

«Если бы Европа смогла выбрать одного человека, который выступал бы от ее имени, это стало бы большим достижением, чем добиться от россиян согласия на участие европейцев в переговорах», — заявил Джаред Кушнер.

Слухи о том, что Россия и Украина обсуждали гуманитарные вопросы, оправдались. В ближайшее время планируется масштабный обмен пленными.

Конкретные детали договоренностей пока не сообщаются. Но диалог, очевидно, будет продолжен. Завтра зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф должны прилететь в Москву.

А далее Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу с Зеленским. Правда, почему-то не в Киев, а в ирландский Дублин. Вероятно, вояж главаря с Банковой по Европе в поисках денег в ближайшие дни не закончится.

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