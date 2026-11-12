«Жизнь не должна стоить нам жизни»: что известно о крупнейшей забастовке в Испании

Фото: © РИА Новости/Alejandro Martinez Velez

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Люди возмущены взлетевшими до небес ценами на жилье.

В Испании прошла крупнейшая за 14 лет забастовка рабочих. По данным агентства Reuters, в протестах приняли участие около четырех миллионов человек, акцию поддержали два влиятельных профсоюза страны — UGT и CCOO. Это первая массовая забастовка с 2012 года: тогда испанцы выступали против жестких мер экономии, вызванных мировым финансовым кризисом.

Акции привели к отмене почти 300 авиарейсов и около четверти рейсов высокоскоростных поездов. В некоторых городах протесты переросли в стычки с полицией: зафиксировано около 476 инцидентов, задержаны порядка 40 человек. В Мадриде минимум 13 человек обратились за медицинской помощью после применения перцового газа.

Протестующие вторглись в студию телеканала RTVE и сорвали начало новостной программы: около 40 человек встали перед камерами с транспарантом «Жизнь не должна стоить нам жизни». Вскоре они покинули помещение, и трансляцию возобновили.

Причина протестов в Испании

Поводом стал жилищный кризис. По данным центрального банка, дефицит жилья в Испании составил около 750 тысяч единиц, а к 2028 году превысит миллион. Аренда резко подорожала: по данным Совета по делам молодежи, средняя стоимость составляет 1176 евро — примерно 98,7% среднемесячной зарплаты молодого человека.

«Мне 36 лет, и я до сих пор не могу съехать от родителей. Арендная плата продолжает расти, цены на жилье продолжают расти, и это просто невыносимо», — приводит агентство слова жителя Мадрида Хесуса Гонсалеса.

На улице Гран-Виа в Мадриде протестующие ликовали, когда магазины, включая Primark, H&M и Pull & Bear, закрылись на фоне усиленного присутствия полиции. Многие магазины в Барселоне также были закрыты и заколочены в ожидании беспорядков.

По данным UGT и CCOO, в забастовке участвовали 90% работников портов и автомобильной промышленности, на заводах Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне зафиксировали «полные остановки производства». Утром в течение часа спрос на электроэнергию снизился на 15,5%, сообщил оператор Red Electrica.

Забастовка последовала за неделями демонстраций, вызванных выселением и смертью 87-летней женщины в Мадриде. Эти протесты и отклонение парламентом правительственных указов против выселений и роста арендной платы побудили премьер-министра Испании Педро Санчеса объявить досрочные выборы.

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