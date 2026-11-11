Редкий выход: 86-летний Вениамин Смехов посетил премьеру в кругу семьи

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Коллега по сцене бережно держала 86-летнего Вениамина Смехова за руку: артист с трудом передвигается.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с премьеры фильма «Лиля». На кадрах видно, что Вениамин Смехов передвигается с большим трудом. Коллега Мария Матвеева крепко держит артиста за руку, помогая идти.

Премьера прошла в Москве. Фильм «Лиля» посвящен судьбе Лили Брик — музы поэта Владимира Маяковского и одной из самых ярких фигур русского авангарда. На показ собрались деятели культуры, артисты и поклонники. Среди гостей также были замечены жена Вениамина Борисовича.

Это редкий выход в свет для Смехова. Из-за проблем со здоровьем он почти не появляется на публике.

Вениамин Смехов лично знал Лилю Брик. Их дружба пришлась на 1970-е годы, когда она уже была пожилой женщиной. Сам артист в мемуарах называл это время одним из самых ярких событий своей жизни.

На премьере фильма «Лиля» Смехов почтил память Брик, прочитав наизусть стихотворение Маяковского «Лиличка!». Несмотря на то, что 86-летнему артисту тяжело ходить, он обладает прекрасной памятью и ясным умом. Широкую известность Вениамину Борисовичу принесла роль Атоса в культовом телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

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