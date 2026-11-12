«Не просто испортился характер»: психиатр о скрытых признаках депрессии у мужчин

Фото: 5-tv.ru

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Агрессия, изоляция или уход в работу — близкие видят в этом характер. А психиатр предупреждает: это могут быть скрытые признаки депрессии.

Депрессия у мужчин часто остается незамеченной, потому что проявляется в неожиданных формах. Как рассказал Life.ru врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис» Марк Нечаев, на первый план могут выходить раздражительность, вспышки гнева, рискованное поведение и уход в работу.

По словам специалиста, главный повод насторожиться — не отдельная негативная эмоция, а устойчивые изменения в поведении. Мужчина может потерять интерес к любимым занятиям, начать избегать общения, испытывать трудности с концентрацией и откладывать даже простые дела. Нередко к этому добавляются бессонница или слишком ранние пробуждения, а также увеличение употребления алкоголя.

«Иногда он говорит не „мне грустно“, а „все бессмысленно“, „я всем мешаю“, „ничего не чувствую“», — отметил Нечаев.

Отдельное внимание врач уделил спиртному. По его словам, алкоголь способен временно ослабить напряжение, однако впоследствии ухудшает сон, усиливает импульсивность и перепады настроения. Если мужчина начинает регулярно выпивать, чтобы успокоиться или заснуть, специалисту необходимо оценить одновременно депрессивные симптомы и употребление алкоголя.

Обращаться за профессиональной помощью Нечаев рекомендует, если изменения сохраняются большую часть дней, мешают работе и отношениям либо сопровождаются чувством безнадежности. При этом важно исключить физические заболевания и влияние лекарств. Одного онлайн-теста для постановки диагноза недостаточно.

«Разговор близких лучше строить без упреков: назвать изменения сна, изоляцию, алкоголь, пропуски работы и спросить напрямую о мыслях, что жить не хочется. Такой вопрос не „подталкивает“ к суициду, зато позволяет вовремя увидеть опасность», — подчеркнул психиатр.

Если человек говорит о намерении причинить себе вред, ищет способ совершить суицид, начинает прощаться с окружающими или раздавать личные вещи, необходимо немедленно обращаться за экстренной помощью. При непосредственной угрозе жизни его нельзя оставлять одного до прибытия специалистов. Врач также напомнил, что депрессия не оправдывает агрессию и насилие, поэтому наряду с поддержкой заболевшего важно обеспечить безопасность его близких.

«Мужская депрессия не является слабостью и не лечится требованием собраться», — заключил Нечаев.

Мужчины часто скрывают свои переживания и реже обращаются к специалистам, что затрудняет диагностику. Депрессия может маскироваться под усталость, раздражительность или злоупотребление алкоголем, поэтому близким важно вовремя заметить тревожные сигналы и предложить помощь.

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