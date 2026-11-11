Без Канье и без денег: счета организатора концерта арестовали по решению суда

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Покупатели билетов остались ни с чем. Теперь суд будет решать, кто вернет зрителям средства.

Концерт американского рэпера Канье Уэста в России так и не состоялся, а вот его организаторам теперь придется отвечать перед судом. Об этом сообщает ТАСС.

Люди купили билеты, но выступления не дождались. Теперь они требуют вернуть деньги. Суд уже арестовал счета компании-организатора Say Agency на сумму почти 115,5 тысячи рублей. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с российскими концертами Уэста.

Разбирательство по этому делу пройдет в Самаре. Предварительное заседание уже состоялось 11 ноября.

«Судебное заседание 16 декабря 2026 года», — указано в карточке дела.

Кроме самих организаторов, к делу привлекли площадку «Зенит-Арена», где должен был пройти концерт, компанию «Интикетс», продававшую билеты, и Роспотребнадзор.

Изначально концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Однако организатор Say Agency отменил выступления. Возврат денег за билеты через сервис INTICKETS открылся 12 октября 2026 года. При этом в администрации стадиона заявляли, что договоры об аренде площадки с организаторами не заключались.

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