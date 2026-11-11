«Крылья у меня подрезаны»: Лариса Долина берет паузу в карьере ради перезагрузки
Лариса Долина берет паузу в карьере ради перезагрузки
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Происходящие в жизни артистки события сильно сказались и на ее творчестве.
Народная артистка России Лариса Долина объявила во время своего сольного концерта, что на некоторое время берет паузу в творческой деятельности. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru. Певица призналась зрителям, что последние события сильно отразились на ее состоянии и сейчас ей необходима своеобразная перезагрузка.
По словам артистки, в этом году исполнилось ровно 55 лет с момента, как она начала профессиональную карьеру. За это время Долина пережила многое, однако сейчас почувствовала, что больше не может выходить на сцену без полной внутренней отдачи.
«Я не умею выходить и петь на 99, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать», — призналась певица.
Долина рассказала, что происходящие в ее жизни события сильно сказались и на творчестве. По ее словам, они «подрезают крылья» и в какой-то момент появляется ощущение, что силы иссякли.
Именно поэтому артистка попросила поклонников ненадолго ее «отпустить». При этом она подчеркнула, что речь не идет об окончании карьеры.
«Это ненадолго. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю. И выйду к вам абсолютно обновленной», — пообещала Долина.
Певица рассчитывает вернуться на сцену после перерыва уже в новом состоянии — с восстановленными силами и прежним отношением к профессии и зрителям.
Долина отдельно поблагодарила публику за поддержку, отметив, что именно энергия зрителей помогает ей переживать сложный период.
«Я выйду к вам на сцену через какое-то время другой. Ну, такой же, как вы думаете. Только чуть-чуть обновленной», — сказала артистка.
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