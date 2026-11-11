Визы не выдадут, на лед не пустят: Канада закрыла въезд российским хоккеистам на молодежный чемпион

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Филиппов

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Игроки с действующими документами тоже не смогут выступить — даже в нейтральном статусе.

Канада не пустила российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира. Об этом сообщил местный журналист Горд Миллер.

По его информации, игроки с действующими визами тоже не смогут выступить — даже в нейтральном статусе.

Российским спортсменам не будут предоставлять визы. Об этом уже проинформировали ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду — Прим. ред.) и канадскую Федерацию хоккея.

Ранее CAS постановил, что ИИХФ должна допустить российские сборные к пяти мировым первенствам сезона-2026/27. Молодежный чемпионат состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.

До этого вердикт CAS, разрешавший российским сборным участвовать в международных соревнованиях, вызвал сопротивление. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что россияне и белорусы не смогли выступить на молодежном чемпионате мира в Альберте.

Кроме того, несколько европейских федераций заявили об отказе проводить матчи с Россией. В этой ситуации итальянский спортивный журналист Нима Таваллай охарактеризовал недопуск российских и белорусских спортсменов как проявление двойных стандартов и несправедливости.

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