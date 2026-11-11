52 миллиарда ущерба: топ-менеджеры «Роснано» получили реальные сроки

Экс-топам «Роснано» дали до 7,5 года и обязали возместить 52 млрд рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Суд вынес приговор фигурантам громкого дела о злоупотреблении полномочиями.

Суд вынес приговор трем бывшим топ-менеджерам «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Андрей Гривцов.

Самый большой срок получил бывший заместитель директора по финансам Артур Галстян — его приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Марина Касенкова, экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании, отправится в колонию на 6,5 лет. Бывшего зампреда правления «Роснано» Бориса Подольского приговорили к 5 годам.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск о возмещении ущерба в размере 52 миллиардов рублей.

Параллельно с уголовным делом продолжается разбирательство вокруг бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. С него и ряда экс-топ-менеджеров требуют взыскать почти 20 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы уже арестовал их имущество и счета.

Причиной стал проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Он был одобрен в 2011 году, но запустить производство так и не удалось. В «Роснано» считают, что средства направлялись на финансирование сторонних лиц, а не на реализацию проекта.

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