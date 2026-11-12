Не спасли ни астрология, ни сексология: Чехова закрыла свой эзотерический проект

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Телеведущая сослалась на нехватку времени.

Анфиса Чехова объявила о закрытии своего онлайн-проекта «Домик», посвященного женским практикам, астрологии и духовным поискам. Об этом телеведущая сообщила в личном Telegram-канале.

Проект работал по платной подписке и просуществовал около года. Внутри участницам предлагали астрологические разборы, эфиры с психологами и сексологами, медитации и авторские подкасты.

«Сейчас мне пора двигаться дальше, развиваться в других направлениях. Времени заниматься „Домиком“ больше не остается», — объяснила Чехова.

Участники сохранят доступ к уже опубликованным материалам без ежемесячной оплаты. При этом телеведущая не уверена, что когда-нибудь вернется к проекту.

За время работы «Домика» его наполнение становилось все более экзотическим. В проекте появлялись ченнелеры, энергопрактики и эксперты, предлагавшие участницам разбираться в «звездном происхождении души».

Кстати, об экономических результатах проекта Чехова скромно промолчала. Но о том, что у телеведущей присутствуют финансовые проблемы, разговоры ходят давно.

Также в феврале 2026 года телеведущая вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Пара заключила брачный договор. Сам Златопольский объяснял это необходимостью обезопасить супругу, поскольку в своей работе имеет дело с крупными финансовыми обязательствами.

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