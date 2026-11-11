Минус 18 кг дали побочный эффект: Пригожин решил подтянуть лицо

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Музыкальный продюсер пошел к косметологам.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обратился к аппаратной косметологии. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

После значительной потери в весе — Пригожин сбросил 18 лишних килограммов — кожа в некоторых местах начала обвисать.

«Конечно, обвисает лицо, и если ты не занимаешься спортом, не занимаешься телом, естественно, есть такой дискомфорт. <…> Пообещали подтянуть все, что у меня под подбородком стало чуть-чуть обвисать», — рассказал он.

По словам музыкального продюсера, несколько лет назад он столкнулся с осложнениями после COVID-19. Тогда он находился в реанимации с тяжелым поражением легких, перенес цитокиновый шторм и курс гормональной терапии. После этого он набрал вес, который начал причинять ему дискомфорт, и твердо решил худеть.

Ранее Пригожин решил обратиться за помощью в подтяжке обвисшей кожи к специалистам.

Долгие годы Пригожин вел неравную битву с лишними килограммами. Мечта о хорошей форме раз за разом проигрывала тяге к вредной, но вкусной еде.

Взяться за себя продюсер смог лишь после того, как супруга, народная артистка России Валерия, выставила его из спальни: он сильно храпел, и она отказалась спать с ним в одной кровати.

Тогда Пригожин пошел на крайние меры и использовал инъекции для похудения.

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