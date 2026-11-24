🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 24 ноября. Звезды готовят знакам зодиака неожиданные встречи и новые открытия. Главное — прислушиваться к своим желаниям и не упускать подарки судьбы.
♈️ Овны
Овнам предстоит проявить смелость в непривычной ситуации. Не бойтесь высказать свое мнение, даже если окружающие с ним не согласны.
Космический совет: отстаивайте позицию.
♉️ Тельцы
Тельцам стоит обратить внимание на старые знакомства. Неожиданное сообщение может положить начало интересному сотрудничеству.
Космический совет: поддерживайте связи.
♊️ Близнецы
Близнецам придется выбирать между несколькими заманчивыми предложениями. Не гонитесь за всем сразу, иначе рискуете упустить главное.
Космический совет: определите приоритеты.
♋️ Раки
Ракам захочется изменить что-то в доме. Небольшая перестановка или новая покупка помогут создать настроение и отвлечься от забот.
Космический совет: обновите пространство.
♌️ Львы
Львов ждет приятное известие, связанное с близким человеком. Разделите с ним радость, даже если придется немного изменить планы.
Космический совет: радуйтесь за других.
♍️ Девы
Девам стоит внимательнее отнестись к неожиданной просьбе. Не соглашайтесь на дополнительные обязанности в ущерб собственным интересам.
Космический совет: берегите свое время.
♎️ Весы
Весам предстоит заметить перемены в поведении знакомого человека. Не спешите строить догадки, лучше прямо спросите о причинах.
Космический совет: избегайте домыслов.
♏️ Скорпионы
Скорпионам выпадет возможность проявить свои таланты. Не прячьтесь за чужими спинами, ведь ваши способности заслуживают внимания.
Космический совет: покажите себя.
♐️ Стрельцы
Стрельцам стоит внимательнее прислушаться к семейным разговорам. Случайно высказанная мысль поможет найти решение давнего вопроса.
Космический совет: цените советы близких.
♑️ Козероги
Козерогам предстоит получить результат своих прежних стараний. Не обесценивайте успех, даже если он окажется скромнее ожидаемого.
Космический совет: замечайте достижения.
♒️ Водолеи
Водолеям захочется нарушить привычные правила. Необычная идея может принести пользу, если заранее продумать последствия.
Космический совет: экспериментируйте с умом.
♓️ Рыбы
Рыбам стоит отказаться от лишних переживаний из-за будущего. Сосредоточьтесь на сегодняшних делах, и тревожные мысли отступят.
Космический совет: живите настоящим.
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