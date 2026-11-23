Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 23 ноября. Звезды обещают знакам зодиака новые возможности и неожиданные повороты судьбы. Главное — не бояться выходить за рамки привычного.

♈️ Овны

Овнам предстоит проявить настойчивость в важном деле. Не отступайте после первой неудачи, ведь желаемый результат уже близко.

Космический совет: идите до конца.

♉️ Тельцы

Тельцам стоит внимательнее присмотреться к окружающим. Человек, которого вы недооценивали, может оказаться надежным союзником.

Космический совет: не судите поспешно.

♊️ Близнецы

Близнецам придется изменить планы из-за неожиданного известия. Не расстраивайтесь, ведь новые обстоятельства откроют интересные перспективы.

Космический совет: принимайте перемены.

♋️ Раки

Ракам захочется вернуться к старой мечте. Не откладывайте ее воплощение, даже если пока можете сделать лишь небольшой шаг.

Космический совет: вспомните о желаниях.

♌️ Львы

Львам стоит проявить осторожность в общении с малознакомыми людьми. Не раскрывайте личные секреты тем, кто еще не заслужил доверия.

Космический совет: берегите тайны.

♍️ Девы

Девам предстоит найти решение вопроса, который долго оставался без ответа. Неожиданная подсказка поможет взглянуть на ситуацию иначе.

Космический совет: замечайте мелочи.

♎️ Весы

Весам выпадет шанс наладить отношения с человеком из прошлого. Не позволяйте старым обидам помешать искреннему разговору.

Космический совет: сделайте шаг навстречу.

♏️ Скорпионы

Скорпионам стоит внимательнее отнестись к финансовым вопросам. Неожиданные траты могут нарушить планы на ближайшие дни.

Космический совет: избегайте лишних расходов.

♐️ Стрельцы

Стрельцам предстоит услышать неожиданное предложение. Не отвергайте его сразу, даже если придется выйти из зоны комфорта.

Космический совет: используйте возможности.

♑️ Козероги

Козерогам стоит немного ослабить контроль над происходящим. Позвольте близким самостоятельно принимать решения и учиться на ошибках.

Космический совет: доверяйте окружающим.

♒️ Водолеи

Водолеям удастся привлечь внимание человека, который давно вызывает интерес. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.

Космический совет: оставайтесь собой.

♓️ Рыбы

Рыбам стоит уделить время собственному здоровью и отдыху. Не игнорируйте усталость ради дел, которые вполне могут подождать.

Космический совет: восстановите энергию.

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