Мединский: Россия не пойдет ни на какие обмены территориями с Украиной

Фото: Reuters/Rula Rouhana

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Помощник президента отметил, что делегация намерена добиться выполнения всех задач, которые ставила перед собой в рамках переговоров.

Россия не рассматривает никаких вариантов обмена территориями с Украиной. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью ИС «Вести».

Ранее глава российской делегации в трехсторонних переговорах в Абу-Даби утверждал, что Россия и Украина стали ближе к установлению мира.

Как отметил Мединский, состоявшиеся консультации дали сторонам возможность сделать шаг вперед на пути к мирному решению вопроса. При этом он акцентировал внимание на том, что дальнейший ход переговорного процесса находится в зависимости от целого ряда участников.

Ранее второй день переговоров в Абу-Даби между Россией, США и Украиной подошел к концу. Российскую сторону представляла делегация во главе с Владимиром Мединским. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности и возможные способы урегулирования украинского конфликта.

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