Армению лишили права голоса в ОДКБ

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Ереван также потерял возможность выдвигать своих представителей на ответственные должности в организации из-за задолженности по членским взносам.

Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение лишить Армению права голоса в объединении. Кроме того, республика больше не сможет назначать своих представителей на квотные должности в органах организации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ограничения связаны с невыполнением Ереваном финансовых обязательств перед ОДКБ. Армения с 2024 года не перечисляет членские взносы в бюджет организации.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что подобные меры предусмотрены статьей 25 Устава ОДКБ. Они могут действовать до полного погашения задолженности. При этом ограничения не означают исключения Армении из организации. Как подчеркивал Лавров, за Ереваном сохраняются основные права, предусмотренные Договором о коллективной безопасности.

Армения фактически прекратила участие в деятельности ОДКБ в феврале 2024 года. Тогда премьер-министр Никол Пашинян объявил о замораживании членства, объяснив решение тем, что, по мнению Еревана, организация не выполнила свои обязательства перед республикой.

В начале ноября 2026 года Пашинян заявил, что интерес Армении к ОДКБ исчерпан. Однако официальную процедуру выхода из объединения Ереван так и не начал.

Еще 10 ноября Лавров предупреждал, что вопрос о лишении Армении права голоса будет вынесен на рассмотрение участников московского саммита. Тогда министр подчеркнул, что речь идет о применении предусмотренных уставом мер в связи с задолженностью республики, а не о ее исключении из ОДКБ.

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