«Мы выращиваем террористов»: почему в Испании все еще не запретили группировки неонацистов

Фото, видео: Reuters/Susana Vera; 5-tv.ru

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Радикалов тренируют на территории Украины боевики «Азова»*.

В Испании нашли прямую связь между местными националистическими группировками и украинскими азовцами*, признанными в нашей стране террористами. Последние тренировали испанских ультраправых на территории Украины. И это была не просто идеологическая обработка: иностранцев учили обращаться с оружием и готовили к мятежу у себя на родине. Планы вполне могли стать реальностью, но все сорвал полицейский рейд.

Почему правоохранители так долго не замечали опасности и кто на самом деле стоял за подготовкой испанских радикалов — разбирался корреспондент «Известий» Александр Романов.

Радикалы, судя по всему, уже готовились взять власть в королевстве в свои руки, помешал случай. В феврале группа молодых активистов напала на студентов в городе Хихон. За хулиганами начала следить полиция, а они, не скрываясь, обсуждали планы свержения правительства. Причем военную и, видимо, идеологическую обработку они получали в рядах печально известного «Азова»*.

«Поездка на Украину для прохождения военной подготовки с использованием боевого оружия была предпринята для того, чтобы в дальнейшем эти люди могли обучать других членов ячеек «Núcleo» уже в Испании. Согласно записям разговоров, еще одной целью было обучение тому, как «организовать вооруженное восстание», — пишет El País.

Снаружи просто элитный деловой комплекс, внутри — штаб-квартира испанских неонацистов, получившая прозвище «Гнездо», вероятно, в честь баварской усадьбы Адольфа Гитлера. По крайней мере, внутри здания на самом деле есть портрет немецкого фюрера, на почетном месте.

«Национальное ядро» явно стремилось расширить свои ряды за счет испанских детей и подростков, то есть тех, кого проще всего увлечь радикальными идеями. Работа была поставлена на поток.

«В материалах следствия фигурирует человек, пожилой активист ультраправого движения, который специально занимался вербовкой несовершеннолетних — повторяю, детей, начиная с 14 лет, — чтобы постепенно вовлекать их в эту организацию», — сказал журналист Микель Рамос.

Ко сколько-нибудь активным действиям власти приступили только на днях. 6 ноября провели операцию сразу в семи провинциях. Задержали 14 человек, включая лидеров, провели десять обысков. Впрочем, десятерых подозреваемых суд вскоре отпустил под меры пресечения.

Местные депутаты удивляются, почему Мадрид действует настолько мягко и говорит об этой истории так мало. В конце концов, наемничество в королевстве официально запрещено и является преступлением: все это «Национальное ядро» можно было бы закрыть только за поездки в Незалежную. Но власти почему-то не спешат.

«Их готовили и после прохождения военной подготовки на Украине. При этом у некоторых представителей руководства организации дома было обнаружено оружие. Они имели связи с международными террористическими структурами и получали от них финансирование. Более того, согласно материалам уголовного дела, они непосредственно готовили вооруженное восстание», — сказал член Конгресса депутатов Испании Альберто Ибаньес.

Те же вопросы задают те украинцы, кто сбежал от нацистов на родине в Европу и теперь со страхом наблюдает, как те же идеи распространяются и в Старом свете.

«Украина стала очень гостеприимной по отношению к ним. И все они находятся под контролем украинской военной разведки. Мы выращиваем террористов. Вы должны спросить своих политиков: почему, почему ваши испанские неонацисты свободно позируют с нацистскими лозунгами, со свастиками, с украинским оружием, с оружием НАТО? Почему им позволяют настолько свободно получать этот военный опыт и почему мы их финансируем?» — сказала украинский историк, исследовательница национализма, ультраправых движений и Холокоста Марта Гавришко.

Разгадка, вероятно, скрывается в том, что в королевстве хорошо знают: весь неонацистский интернационал, будь то на Украине, в Испании и где бы то ни было еще, спонсируется и находится под влиянием американских спецслужб. Что, в общем, и не скрывается: группировка «Патриот Фронт», тесно связанная с ФБР, активно контактирует и с «Национальным ядром», и с террористами запрещенного в России «Азова»*. А конфликтовать с бюро напрямую, более того, в чем-то прямо обвинять Вашингтон, в Мадриде просто боятся.

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* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.