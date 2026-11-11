«Такие люди не уходят»: Бабкина попрощалась с Федосеевой-Шукшиной

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам знаменитости, актриса была «глубинной и содержательной».

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что такие таланты, как народная артистка РСФСР, не уходят из памяти людей даже после смерти. Об этом она рассказала на церемонии прощания с артисткой.

«Мой сын сказал, что такие люди не уходят, я абсолютно с ним согласна. Слишком много сделала для страны, для людей. Люди в этом нуждаются. Все ее роли, которые были, пусть они незначительные, но они настолько глубинные, человеческие, а людям не хватает человеческого», — отметила она.

По словам Бабкиной, актриса была «глубинной и содержательной».

«Понимаете, пока мы живем, мы должны, обязаны, выбрав такую профессию, рассказывать людям, какие они замечательные. И Лидочка — одна из этих артистов и актрис», — считает она.

С артисткой простились в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке Москвы.

Федосеева-Шукшина была похоронена в столице на Новодевичьем кладбище. Ее могила расположена неподалеку от захоронения второго супруга — писателя и режиссера Василия Шукшина.

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