Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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На переговоры в Абу-Даби сторону ЕС вообще не позвали.

Переговоры в Абу-Даби, главной темой которых заявлена новая архитектура европейской безопасности, вряд ли приведут к быстрому компромиссу. Об этом заявил политолог Алексей Пилько, пишет EADaily.

По его словам, позиции сторон кардинально расходятся. Европейские союзники Украины хотят сделать из нее «супервооруженного монстра» с миллионной армией и войсками «коалиции желающих» в тылу. Фактически речь идет о превращении украинского режима в военного наемника и создании постоянной угрозы на западных границах России.

Москва, в свою очередь, настаивает на нейтральном статусе Украины и минимизации ее вооруженных сил. Кроме того, российская сторона требует не только отказаться от ввода войск на украинскую территорию, но и убрать военную инфраструктуру НАТО с территории новых членов альянса, оставив там только национальные армии.

«То есть одна из сторон желает видеть в Украине антироссийского вооруженного монстра, а другая намерена добиться его низведения в военном отношении до номинальных величин», — отметил Пилько.

Политолог также прокомментировал попытки США добиться компромисса. По его мнению, Вашингтон стремится закончить конфликт так, чтобы Украина осталась в живых, а Россия получила минимальные уступки. Это делается для развития экономического сотрудничества с Москвой и попытки «оттащить» ее от Китая.

Однако эта идея утопична: в нее не верят ни Москва, ни Брюссель.

«Смена администрации моментально обнулит все договоренности с США, достигнутые в прошлом», — подчеркнул эксперт.

Пилько считает, что Россия и Европа продолжат боевые действия до тех пор, пока одна из сторон не добьется своих целей. Ключевым фактором здесь является запас прочности Украины. Пока он есть, у европейцев теплится надежда на экономический коллапс и внутриполитический кризис в России.

«Когда <…> украинский режим прекратит существовать в виде карты на геополитическом столе, Европа быстро пойдет на договоренности с Москвой (и по большей части согласится на российские условия)», — заключил политолог.

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины. Консультации прошли после почти девятимесячного перерыва. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — Рустем Умеров.

Главной темой встречи стали гарантии безопасности. При этом представители европейских государств непосредственно в трехсторонних переговорах не участвовали, однако перед их началом советники из Франции, Германии, Великобритании и НАТО провели консультации с украинской делегацией.

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