«Пластырем тут не обойдешься»: Мединский о главной теме переговоров в Абу-Даби

Фото, видео: Reuters/Grigory Sysoyev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам Мединского, Россия не раз поднимала поставленный вопрос.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал архитектуру безопасности центральной темой переговоров России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Заявление он сделал на пресс-конференции во второй день трехсторонних переговоров.

«Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься, потому эта тема была центральной темой переговоров», — отметил Мединский.

По словам помощника президента, Россия не раз поднимала вопрос архитектуры безопасности.

Он вспомнил 2008 год, когда российская сторона выдвигала проект европейской безопасности. Затем, в 2021 году, наша страна отправляла НАТО и Соединенным Штатам необходимый пакет документов.

Ранее в Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины.

Переговорный процесс между Москвой и Киевом привел к согласованию нового крупного обмена военнопленными. По прогнозам, событие произойдет в ближайшие 2–3 недели и окажется наиболее масштабным — свыше 1000 человек с каждой стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.