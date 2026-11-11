«Он бы не женился на случайной»: Сафронов о любви Шукшина и Федосеевой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народный художник России отметил, что актриса была очень теплым человеком.

Режиссер, актер и писатель Василий Шукшин не мог жениться на случайной женщине. Такое мнение высказал народный художник России Никас Сафронов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с актрисой.

По словам художника, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была доброй, гостеприимной и очень теплой женщиной. Сафронов много раз бывал у нее в гостях и вспоминал, как актриса старалась окружить вниманием каждого, кто приходил к ней домой. Она сама накрывала стол, угощала гостей и специально отправлялась на рынок за продуктами.

«Он бы не женился на случайной женщине, он бы женился на великой актрисе, на великой женщине и матери, и жене, и так далее, и так далее», — сказал Сафронов, говоря о Василии Шукшине.

История любви Федосеевой-Шукшиной и Шукшина

Лидия Федосеева познакомилась с Василием Шукшиным на съемках фильма «Какое оно, море?». В тот период оба еще состояли в отношениях с другими людьми.

В браке у супругов родились две дочери — Мария и Ольга. Позднее Федосеева-Шукшина называла десять лет совместной жизни с писателем и режиссером самым счастливым временем. Шукшин снимал супругу в своих известных картинах, в том числе «Печках-лавочках» и «Калине красной».

Их семейная жизнь оборвалась в октябре 1974 года после смерти Шукшина. После этого Федосеева-Шукшина еще несколько раз выходила замуж, однако отношения с Василием Шукшиным занимали особое место в ее жизни.

Прощание с актрисой прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке Москвы. Проститься с Федосеевой-Шукшиной пришли ее родственники, друзья, коллеги и поклонники. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. За свою карьеру она сыграла десятки ролей в кино. Наиболее известными стали ее работы в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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