Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Об этом сообщил Владимир Мединский.

Россия и Украина достигли договоренности о проведении нового масштабного обмена военнопленными по итогам переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которых будут оглашены в ближайшее время», — отметил он.

Консультации представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября. Одним из вопросов встречи стало возвращение военнослужащих, находящихся в плену.

Точное количество участников предстоящего обмена и сроки его проведения пока не названы.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби возобновились после почти девятимесячного перерыва. Как сообщал 5-tv.ru, участники обсуждали гарантии безопасности, меры деэскалации и возможные пути урегулирования украинского конфликта.

Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, американскую сторону представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — Рустем Умеров.

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