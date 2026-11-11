Мединский обвинил европейские страны в гибели мирных жителей на Украине

Фото, видео: Reuters/Rula Rouhana; 5-tv.ru

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Помощник президента России заявил об отсутствии мирных инициатив со стороны ЕС и раскритиковал позицию европейских представителей.

Европейские страны способствуют массовой гибели мирного населения и вводят украинцев в заблуждение. Так заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Он также отметил, что Москва не получала от европейских государств мирных инициатив или предложений по урегулированию конфликта.

Мединский сообщил, что представители европейских стран не участвовали в переговорах, а их статус в Абу-Даби остался неясным.

«Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — добавил помощник президента.

В Абу-Даби 10 и 11 ноября проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет Мединский. В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также представители Генерального штаба Вооруженных сил России.

США на встрече представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров. Среди участников также заявлены Давид Арахамия, Сергей Кислица и Кирилл Буданов.

Переговоры проходят при посредничестве Вашингтона.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция

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