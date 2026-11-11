Великая актриса, но наивная женщина: Сафронов раскрыл другую сторону Федосеевой-Шукшиной

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По его словам, за яркой харизмой знаменитости скрывались ранимость и житейская наивность.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была не только талантливой актрисой, но и очень открытым, доверчивым и ранимым человеком. Об этом рассказал народный художник России Никас Сафронов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с артисткой.

По словам художника, Федосеева-Шукшина обладала особой харизмой и душевностью, которые притягивали к ней людей. Сафронов отметил, что они были близки, актриса неоднократно бывала у него дома, а также приглашала его на семейные праздники.

«У нее был характер, была харизма и была изюминка, то, что привлекает. <…> То есть у нее был свой стиль, душевность, она была открытая», — отметил он.

Художник рассказал, что неоднократно писал портреты Федосеевой-Шукшиной и всегда чувствовал с ее стороны теплое отношение к нему и его творчеству.

Сафронов подчеркнул, что актриса могла быть наивной и слишком доверчивой в бытовых вопросах. По его словам, этим могли пользоваться недобросовестные люди. При этом художник считает, что ошибки Федосеевой-Шукшиной не должны затмевать ее человеческие качества и творческое наследие.

«Ушла великая актриса, ушла личность, ушла история, ушел человек с огромной харизмой, с большим талантом, но совершенно мало разбирающийся в жизни, наивный, доверчивый <…> Она была ранимой, душевной, теплой, влюбленной в жизнь», — сказал Сафронов.

Прощание с артисткой прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке Москвы. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со вторым мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

За годы карьеры актриса сыграла десятки ролей. Зрителям она особенно запомнилась по фильмам «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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